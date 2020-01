'Ja želim biti likvidator Grada Zagreba i hoću svoj plijen...'

Juričan je Trgovačkom sudu poslao zahtjev da ga se likvidatorom imenuje kao vjerovnika.

Donosimo cijeli tekst zahtjeva:

Kako sam ja, Dario Juričan, M. Divkovića 7, Zagreb, OIB: 20057448146 prema rezultatima Predsjedničkih izbora četvrta politička opcija u Zagrebu, pripada mi kao politički plijen Zagrebački holding.

Nažalost, strukture ne pokazuju namjeru da mi predaju moj plijen pa sam stoga prisiljen od Trgovačkog suda tražiti da me se kao vjerovnika Zagrebačkog holdinga imenuje likvidatorom Grada Zagreba, OIB: 61817894937, Trg S. Radića 1, a koji je osnivač Zagrebačkog holdinga. Time bih ostvario svoje izborno pravo i namirio se, a ujedno bih tim činom spasio građane od gradonačelnika Milana Bandića i njegovog pogubnog rezanja etiketa na skupom namještaju. Strah me i pomisliti što bi bilo da taj sa svojim škarama i suptilnim metodama učinio namještaju na Trgovačkom sudu!

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, članku 114. Sud može imenovati likvidatora koji nije član društva, a to može biti i fizička osoba vjerovnik tog društva.

Kao likvidator, Grad Zagreb bih zbog ogromne količine smeća nagomilanog od 2000. likvidirao, a administraciju i ostale javne servise Zagreba pripojio bih najbližem ozbiljnijem gradu - Bjelovaru. Dugovi koje Zagrebački holding ima prema meni bili bi time anulirani.



U nadi da ćete me što skorije imenovati likvidatorom, srdačno Vas pozdravljam!