Jacinda Arden na putu za još jedan premijerski mandat

Laburistička stranka novozelandske premijerke Jacinde Ardern je na putu prema premoćnoj pobjedi na parlamentarnim izborima

<p>Laburistička čelnica <strong>Ardern</strong> i šefica Nacionalne stranke <strong>Judith Collins </strong>bore se na izborima koji će odlučiti o 53. sastavu novozelandskog parlamenta, što je svojevrsni referendum o trogodišnjoj vladavini 40-godišnje premijerke.</p><p>Nakon prebrojanih 20 posto glasova laburisti imaju 50.4, a oporbena Nacionalna stranka 25.8 posto glasova, pokazuju podaci izborne komisije. Nacionalistička stranka Prvo Novi Zeland ima 2.3, a zeleni 8.3 posto glasova. Te dvije stranke trenutno su dio vladajuće koalicije. Laburisti su veliku prednost imali i u anketama uoči izbora. One su prvotno pokazivale da bi <strong>Ardern</strong> mogla formirati vladu samo sa svojom strankom, što bi bio prvi put da jedna politička grupacija ima apsolutnu većinu otkad je Aotearoa 1996. dobila proporcionalan birački sustav. Nedavne ankete pokazale su da će joj vjerojatno ipak trebati podrška zelenih. </p><p>Laburističko-zelena koalicija bi pak bila prva potpuno lijeva vlada u otočnoj državi u nekoliko desetljeća. Čelnica oporbe Collins upozoravala je da to znači da će se podići porezi i donositi ekološke mjere koje će sputavati poslovnu aktivnost. Ardern i je najavila veće porezne stope za najbogatije, dok je Collins obećala brze porezne rezove. Osim toga se dvije čelnice slažu po većini pitanja. </p><p>Ardern je u državi i svijetu stekla veliku popularnost zbog svoje reakcije nakon masovne pucnjave bijelog supremacista u Christchurchu. Tada je poručila „budite jaki i dobri“ te je brzo pojačala restrikcije naoružanja. Hvaljena je i zbog pristupa borbi protiv koronavirusa koji je rano eliminiran u toj naciji.</p><p>Izbori na Novom Zelandu odgođeni su za mjesec dana zbog novog žarišta u Aucklandu koje je vratilo „lockdown“ u najveći grad. Život na Novom Zelandu vratio se u normalu, no granice su mu i dalje zatvorene, zbog čega pati turizam, a ekonomisti predviđaju dugotrajnu recesiju. Novozelandsko gospodarstvo je u drugom kvartalu palo za 12.2 posto, najviše od Velike depresije. </p><p>Novozelanđani u subotu glasuju i na referendumu o legalizaciji eutanazije i rekreativne upotrebe marihuane, a rezultati će biti objavljeni 30. listopada. Novi Zeland bi tako mogao postati treća država na svijetu koja je legalizirala kanabis, nakon Urugvaja i Kanade.</p>