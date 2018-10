Jacques, Vanna i sestre Husar pjevaju za naše male heroje

Naziv projekta je Anđeo za tebe, a udruga pokušava prikupiti novac za održavanje stanova, režijske troškove i skrb za obitelji čija se djeca liječe na odjelu onkologije u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Riječ je o tri stana opremljena za prihvat tri četveročlane obitelji koje ondje borave od osam mjeseci do dvije godine. Udruga se nada da će prikupiti iznos od 80.000 kuna. Koncert su organizirali u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu 29. listopada u 18 sati. Gospel spektakl, kako su ga nazvali, svojim glasovima će uveličati Jacques Houdek, Vanna, Ivana i Marija Husar, Zbor Izov, The Messengers i Zbor Mihovil. Cijena ulaznice je u rasponu od 100 do 120 kuna, a za one koji žele pomoći i više udruga je organizirala donatorske punktove na ulazu u dvoranu.