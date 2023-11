Jahtu ukradenu prije 4 mjeseca u Hrvatskoj, pronašli u Brazilu! 'Sve je povezano s Rusijom'

Četiri mjeseca nakon što je objavljena priču o krađi jahte Hanse 588 MISCHIEF s hrvatskom zastavom i to usred Jadrana, ona je pronađena na drugom kraju svijeta - u Brazilu, piše Morski.hr.

Podsjetimo, jedrilica je ukradena je 14. srpnja, kad joj je posljednji put zabilježena lokacija u Mljetskom kanalu.

- Jahta je unajmljena u marini Kaštela gdje je charter baza. Isplovili su 8. srpnja u subotu, a nestala je 14. srpnja i nije se vratila u bazu. Pretpostavljam, dakle, da su dosad krenuli južno. Dosad nikad od 140 brodova u firmi nismo zabilježili ovakvo što - ispričao je tada za Morski.hr Silvio Šupić fleet manager Croatia Yachting.

Prije tri tjedna, jahta je pronađena u Brazilu. Viđena je na sidrištu, sve je dojavio Južnoafrikanac koji je jahtu prepoznao.

- Ne znam kako je završila tamo, ali znam kako smo došli do nje. Slučajno! Zvao nas je čovjek iz Južne Afrike koji je bio tamo u katamaranu, prepoznao je jahtu koju već mjesecima tražimo i samo je nazvao prije 3 tjedna i rekao da misli kako je to taj brod. Poslao nam je neke slike, a mi smo prema nekim detaljima utvrdili da se radi o našem Mischiefu. Nakon toga je krenula akcija s policijom, izvršena je akcija zaplijene i još uvijek se izvode tamo dokazne radnje - ispričao je za Morski.hr Silvio Šupić.

Foto: morski.hr

- Ne znamo kad će brod biti vraćen. Angažiran je lokalni odvjetnik koji odrađuje tamo s vlastima. To je proces koji traje i ne ide tek tako lako. Zasad nitko nije uhićen, no zadržani su neki ljudi koji su zatečeni na jedrilici, međutim oni nisu ti koji su ukrali brod. Ovi iz Hrvatske bili su skroz druga ekipa - pojašnjava Šupić.

- Oduševljeni smo što možemo podijeliti s vama da je naša prekrasna Hanse 588 pronađena u Brazilu. Bila su to teška četiri mjeseca ne znajući gdje se nalazi, ali čekanju je sada kraj! Trenutno je u tijeku istraga, zbog čega do danas nismo ništa objavili. Ipak, željeli bismo zahvaliti svima u jahtaškoj zajednici koji su pratili našu priču, koji su dijelili naše objave širom svijeta i koji su pazili na naš brod. Na kraju krajeva, bilo je to putem društvenih medija i oštrog oka budnih nautičara koji su uočili Mischief - poručili su iz charter kompanije Mischief Sailing Yacht.

Doznaje se da se istraga u Brazilu nastavlja i to u suradnji s Interpolom i Europolom.

Brazilski mediji pišu da je savezna policija, uz potporu brazilske mornarice, pokrenula ujutro 11. studenog operaciju Albina, s ciljem zapljene ukradene prekooceanske jedrilice, usidrene u Natal Yacht Clubu.

Foto: morski.hr

"Cilj akcije je identificirati i demontirati kriminalnu organizaciju koja je sudjelovala u krađi. Akcija je rezultat obavještajnog rada zbog međunarodnih izvješća, u suradnji s brazilskom mornaricom i Natal Yacht Clubom", izvješće je o događaju tamošnje policije.

Prema brazilskim izvorima bliskima istrazi, zaplijenjeno plovilo je registrirano u Hrvatskoj, no bilo je iznajmljeno navodnim ruskim turistima koji su ga odveli na nepoznatu lokaciju i promijenili njegove karakteristike, preimenovali ga u Albina, a za to su napravili lažne vlasničke i registracijske dokumente u Rusiji!