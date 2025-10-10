Jak potres pogodio Filipine. Tsunami prijeti i Indoneziji

MOGUĆ JE TSUNAMI

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMS) je u priopćenju magnitudu tog potresa procijenio na 7,5 i na dubini od 58 km.

Američki sustav za upozorenje na tsunami izdao je također upozorenje na tsunami, navodeći da su opasni valovi tsunamija mogući za obale unutar 300 km od epicentra potresa.

Indonezija je izdala upozorenje na tsunami za sjeverne regije Sulawesi i Papua nakon potresa na Filipinima, priopćila je indonezijska geofizička agencija, predviđajući da postoji rizik od tsunamija visine i do 50 cm koji bi udarili u obale Indonezije.