magnitude 5,7

Jak potres pogodio Grčku

Piše HINA,
Jak potres pogodio Grčku
Foto: EMSC

Potres magnitude 5,7 zabilježen je rano u petak u morskom području jugoistočno od grčkog otoka Krete, objavio je Geodinamički institut u Ateni

Za sada nema izvješća o većoj šteti ili ozlijeđenima. Vlasti provode provjere, izvijestila je grčka televizija ERTNews. Potres se osjetio diljem južnog Egejskog mora i trajao je nekoliko sekundi, rekli su stanovnici.

Foto: EMSC

Prema podacima Geodinamičkog instituta, epicentar potresa bio je oko 20 kilometara južno od lučkog grada Ierapetre, na dubini od oko 10 kilometara ispod morskog dna.

Kreta se nalazi sjeverno od dubokog tektonskog rasjeda gdje se susreću afrička i euroazijska ploča, zbog čega je područje sklono učestalim potresima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

