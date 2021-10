Zbog vjetra, za sve skupine vozila zatvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje i Paški most, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački.

Oblačna subota uz malo kiše

U većem dijelu Hrvatskoe u subotu će prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše, a najviše sunčanog vremena bit će na sjevernom Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u gorju na udare i jak.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna.

Najviša temperatura zraka uglavnom će se kretati od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20 Celzija.

Ceste mokre i skliske, mogući su odroni

Na autocesti A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle , a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni.

Zbog natjecanja u autoslalomu "2. Nagrada Dubrava 1094. in memoriam Berislav Čegelj" Općina Dubrava (Zagrebačka županija) danas od 8 do 18 sati bit će zatvorene prometnice za stazu autoslaloma: Trg Slobode od Radničke ulice (rotor) do ulice Ante Starčevića, Ulica Ante Starčevića od trga Slobode do ulice Svete Margarete, Ulica Svete Margarete od Ulice Ante Starčevića do ulice braće Radić, Ulice Svete Margarete od ulice braće Radić do ulice kralja Tomislava, Ulica kralja Tomislava od ulice Svete Margarete do ulice braće Radić, Ulica braće Radić od ulice kralja Tomislava do Strossmayerove ulice.

Danas od 7 do 19 sati bit će zatvorene ceste za smještaj parka vozača (servis): Ulica Svete Margarete od Strossmayerove ulice do ulice kralja Tomislava.

Također, zbog održavanja triathlon utrke "Zadarhalf" na području Zadarske županije od 9 do 14 sati vozit će se uz privremenu regulaciju prometa.

U prekidu su trajektne linije: Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen te katamaranska linija: Novalja-Rab-Rijeka.

Katamaran na liniji 9308 Mali Lošinj-Cres-Rijeka plovi bez pristajanja u Martinšćici u 7:45 sati.

Trajekt na liniji 334 Porozina–Brestova ne prevozi autobuse i kamione iznad 3T nosivosti.

Trajekt na liniji Zadar (Gaženica)-Ist (Kosirača)-Olib-Silba-Prem