Jaka kiša zahvatila Dalmaciju: U nedjelju više kiše i jak vjetar

Iako se u Dalmaciji zadržalo toplije vrijeme, tijekom subotnje večeri pala je ekstremna količina kiše. Kako javlja Dalmacija Danas, oborine su do 19 sati bile izrazito neravnomjerno raspoređene.

Na širem splitskom i sinjskom području palo vrlo malo kiše, na šibenskom području palo je 10 do 20 litara po kvadratnom metru, u Drnišu 22, Vidu 28, Korčuli 35, Orašcu 85, Trstenu 94, no nevjerojatne količine oborina pale su na području Zaostroga, mjesta južnije od Makarske.

Tamo je do 19 sati, prema podacima Crometeo mreže postaja Pljusak.com, pala ekstremna količina kiše, čak 161 litra po kvadratnom metru.

Foto: DHMZ

Za dubrovačku regiju je izdan i narančasti meteoalarm zbog jakog juga i kiše.

U nedjelju nas, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje još više kiše.

Foto: DHMZ

Promjenljivo uz mjestimičnu kišu, vjetrovito te još toplije. Oblačnije će biti na Jadranu i područjima uz njega gdje će kiša biti češća i obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 22 °C.

Zbog jakog vjetra i kiše je za sutra izdan narančasti meteoalarm za veći dio Hrvatske.

Foto: DHMZ

Tema: Hrvatska