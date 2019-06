Jakovčić izdao knjigu o svojim uspjesima u EU parlamentu

Donedavni europarlamentarac Ivan Jakovčić, a kojeg je sad zamijenio Valter Flego (IDS), u petak je nakon prestanka mandata u rovinjskom Multimedijalnom centru predstavio knjigu o svojim uspjesima u EU.

Knjiga nosi zanimljiv naslov "Parafait", a što bi prevedeno na francuskom jeziku značilo "savršeno". Nino, kako Jakovčića od milja zovu prijatelji, a tepaju stranački kolege, okupljenima je prvo pojasnio kako se čitav sadržaj knjige sastoji od opusa njegovih pet godina ustoličenja i dijela života koji je proveo u Bruxellesu i Strasbourgu. Potom je na duhovit način ispričao i zašto je knjizi dao takav neuobičajen naslov.

Kazao je kako je bio motiviran da istraži lokalnu priču o tartufima u francuskom gradiću Sainte-Alvere, ali se tada nenadano našao usred prosvjeda koji se tamo upravo održavao.

- To se odigralo 17. kolovoza 2015. godine oko podneva. Skup je bio organiziran povodom namjere francuskih vlasti da ukinu žandarmerijsku postaju u tom gradiću. Tamo sam doputovao pola sata prije i dočekao me gradonačelnik, koji me umjesto priče o tartufima zamolio da govorim na prosvjedu kao predstavnik Europskog parlamenta. Nisam imao pojma tko taj skup organizira, a bio sam i pomalo zbunjen oko svega, no ipak odlučio sam podržati zahtjev tih okupljenih mještana. Na kraju sam dobio veliki aplauz okupljenih, i tada shvatio da u Europskom parlamentu ne zastupam samo Hrvatsku, već da zastupam i interese svih građana unije, kazao je i zapisao Jakovčić, te pojasnio da je time gradonačelnik francuskog gradića postao ujedno i kum njegove knjige viknuvši na kraju glasno "Parfait!"

Osim te zgode Jakovčić je rekao kako je u knjizi opisao i dotaknuo se čitavog niza onog za što se u svom radu i zalagao, a to je ono na području poljoprivrede, problematike oko brodogradnje, ekologije...

U svom podužem govoru ujedno je najavio kako ova njegova prva knjiga neće biti i zadnja, te kako priprema i novu koja bi svjetlo dana mogla ugledati uskoro. U njoj će Nino opisati svoj politički put, a dotaknuti se i svih interesantnih tema i ljudi onog doba.