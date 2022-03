Jakuševčani: 'Tomašević je bio nekada uz nas, a sada nam šalje kazne i ne želi nas niti primiti'

Desetak OPG-ovaca iz Jakuševca danas oko 10 sati traktorima su stigli ispred zgrade zagrebačkog Gradskog poglavarstva tražeći sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem zbog neriješenih pitanja oko odlagališta Jakuševac. Dok smo razgovarali stigla je i policija uz čiju su pratnju na kraju uspjeli urudžbirati zahtjev za sastanak.

- Ljuti smo i razočarani jer umjesto zatvaranja Jakuševca, koje je gradonačelnik Tomašević obećavao još u kampanji, na kraju je proširio popis otpada koji se ondje odlaže i grad je sam sebi izdao dozvole za to za daljnjih deset godina. U međuvremenu nama, koji uzgajamo domaće životinje, šalju kazne koje su bile od 1000 kuna, a sada se prijete s 20.000 kuna. Dakle, nije gradonačelniku koje se do dolaska na vlast borio s našim ekološkim udrugama za zatvaranje Jakuševca, odlagalište više ne smeta i nije mu problem što od tamo svakodnevno 15 milijuna kubika smeća ugrožava zdravlje i život Jakuševčana nego navodi kako domaće životinje s naših OPG-ova ugrožavaju kvalitetu života – kaže nam Ratko Bedeković iz Jakuševca. Ratko živi u Tišinskoj ulici koja se nalazi 200 metara od zagrebačkog odlagališta otpada Jakuševec.

- Smrad je konstantan, a jačina ovisi o smjeru vjetra i to traje 57 godina. Po portalima se na spomen Jakuševčana piše kako primamo naknadu za kvalitetu života od 5000 kuna godišnje. Mi se sutra odričemo te naknade ako bi gradonačelnik ispunio svoja obećanja jer zdravlje se ne može platiti. Samo u mojoj ulici umrlo je 120 ljudi od raka. Svi imaju problema s dišnim putevima i nije istina da smo se mi doseljavali kraj odlagališta, odlagalište je nama došlo. Za sve one neupućene, naselje Jakuševec postoji 700 godina točnije od 1334. godine je ovdje na istom mjestu. Poštujem svakoga tko se doselio u Zagreb no Zagreb nije nastao kada su se ti ljudi doselili. Mi nismo tražili smeće pod svoje prozore, a nadali smo se skoro šest desetljeća da će ga izmjestiti ponajviše kada je grad preuzeo Tomašević kojeg i osobno poznajem kraj rad udruga deset godina. Ovaj Tomašević od onoga prije preuzimanja fotelje razlikuje se 300 posto i mogu samo reći da sam razočaran – kaže nam Bedeković. Navodi i koliko puta su tražili sastanak s Tomaševićem no do njega nikada nije došlo.

- Prvi poziv na sastanak sam službeno predao 25. kolovoza 2021. i urudžbirao ga što znači da su se trebali pismeno na to očitovati. Umjesto toga mjesec dana kasnije zvala nas je tajnica od gospođe Dolenec i rekla da se obratimo svom predstavniku gradske četvrti, Uzvratio sam da budemo kada će on imati ovlasti zatvoriti Jakuševac – kaže nam Bedeković. Kako bi ih u Gradu 'doživjeli', kažu, došli su s traktorima i parkirali ih ispred Poglavarstva.

- U prosincu smo imali sastanak na kojem se opet nije pojavi gradonačelnik nego je poslao svog zamjenika Luku Korlaeta. Vjerovali smo da će se nešto i promijeniti no za nekoliko dana od sastanka nastavili su po starom. Komunalni redari nas zaobilaze kao ratne zločince. Krajem veljače imali smo i tribinu 'Je li dosta' na kojoj se okupilo 150 stanovnika Jakuševca, Hrelića i okolnih naselja no Tomašević se nije pojavio. Prije dva tjedna je napravio još jedan iskorak. Zabranio je udrugama da dolaze na konferencije za novinar i postavljaju pitanja. Znate, Bandić je bio svakakav, ali nam nikada nije zabranio da pitamo pred svima što imamo i kažemo što nas muči. Evo Tomašević ga je nadmašio – dodaje Bedeković.

Nakon mjesečnih peripetija s glomaznim otpadom koji je Zagreb selio od skladišta u Sesvetskom Kraljevcu do Siska pa natrag na Jakuševac za stotine tisuća kuna troškova, rješenje su našli dodijelivši sami sebi dozvole da se isti odlaže i usitnjava s drobilicama na Jakuševcu.

- Glomazni otpad se sada nalazi 40 metara od kuća. Taj smrad je neopisiv. Umjesto da se pitanje odlaganja i razvrstavanja otpada riješilo kako se i započelo u Resniku sve se opet svelo na Jakuševac – zaključio je Bedeković koji je s kolegama OPG-ovcima došao danas pred Poglavarstvo jer je mislio da će se održavati konferencija za novinare.



- Htjeli smo ga sve to što vam navodim pitati direktno no kako je zabranio da sudjelujemo na press konferencijama nismo znali da je danas nema pa smo tražili sastanak – rekao je.

Poslali smo u Grad upit i molbu za komentar gradonačelnika Tomislava Tomaševića po ovom pitanju o čekamo odgovore.