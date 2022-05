James B. Foley: SAD preuzima primat u globalnoj raspodjeli moći nakon ruske invazije

U posljednja dva tjedna nije bilo važnijih promjena na ratištima u Ukrajini, ali ni u carstvu demokracije. No to ne znači da nedavni razvoj događaja nije bez značaja. Na terenu, bitka za Donbas nastavlja se razbuktavati. Predsjednik Zelenski priznao je kako svaki dan u bitkama pogiba od 50 do 100 vojnika, očito je da Ukrajinci podnose teške gubitke. Prema nekim izvještajima, i Rusi imaju velike gubitke. Ipak, treba primijetiti kako Rusi, čini se, ipak napreduju, sporo, teško, ali napreduju. Od pada Mariupolja, oni sad kontroliraju priželjkivani prostor preko južne Ukrajine prema Krimu. U pozadini sadašnjih borbi ruski je cilj za potpunom kontrolom južne Ukrajine u regiji Donbas. Oni čine sve da osvoje grad Severodonjeck, što bi im omogućilo da okruže i unište ukrajinske snage u regiji. Obje strane se utrkuju s vremenom. Ukrajincima su počele stizati američke M777 haubice, zastrašujuće dalekometno topništvo čiji doseg premašuje one koje imaju Rusi. Ipak, trebat će im tjedni da budu dovoljno utrenirani kako bi mogli koristiti svih 90 haubica. A pitanje je koliko dugo mogu izdržati ruski artiljerijski pokolj. Ako to izdrže, konflikt bi mogao krenuti prema uništavanju i trajnom zastoju uzduž postavljenih linija fronti. Što bi takva situacija mogla značiti za diplomaciju također je nejasno. Ako je Rusija sposobna preuzeti kontrolu nad cijelim Donbasom, Putin bi mogao biti u poziciji da završi rat - iako bi još mogao pokušati zauzeti Odesu te zakinuti Ukrajinu za svaki teritorijalni pristup Crnome moru, što bi bilo katastrofalno za njezin budući razvoj.