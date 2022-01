Kraj još jedne godine. Na početku ove godine mislili smo da ćemo u ovoj godini završiti s pandemijom i korona virusom, no imam osjećaj da se taj problem još više povećao. Ono što bih prvo istaknuo za taj problem, mislim da smo jednako krivi i mi i oni koji upravljaju državom. Društvo u kojem živimo još se više podijelilo. I to je jako loša stvar za društvo i ljude.

Meni je osobno 2021. bila dobra s obzirom na to da sam imao i nekoliko promocija svoje knjige te rasprodao cijelu nakladu knjige “Život koji želiš živjeti”. Imao sam i nekih predivnih suradnji, a i nastavit ću s nekima surađivati i u novoj godini.

Naučio sam neke važne stvari u 2021. i posvetio se radu. Lijek koji primam sad već godinu dana isto mi pomaže, a to je itekako dobra stvar u ovoj godini. Bolest se usporila. Upoznao sam nekoliko ljudi koje sam oduvijek želio upoznati.

Trebamo biti svjesni da se još nalazimo u pandemiji i da svakodnevno puno ljudi strada zbog virusa. Velika se podjela stvorila oko cijepljenih i necijepljenih, to je ono što me rastužuje. Nije važno hoćemo li se cijepiti ili nećemo, važno je samo da budemo jedni drugima podrška. Da se držimo zajedno. A bojim se da smo se još više udaljili jedni od drugih u 2021.

Nećemo zauvijek živjeti, barem ne na ovom planetu, imamo samo jedan planet i jedan dom, a mi mrzimo jedni druge. Na jedinom planetu, na kojemu možemo živjeti. I to samo nekoliko godina dok traju naši životi. Jer kad jednog dana dođe i nama vrijeme za kraj, nitko se neće ni sjetiti da smo tu nekad živjeli. Vrijeme koje imamo u životu koristimo na podjele, mržnje, zavist, ljubomore, ratove..., a sve to nas uništava unutra. Naša duša ne može sve to podnijeti. Više ne znamo ni kako pomagati drugima, kako voljeti, kako biti podrška. Ako nekome treba pomoć, mi čekamo uzvrat. Zaboravili smo biti ljudi. Čovjek je odavno izgubljen.

Vrijeme koje nam je dano trebali bismo iskoristiti najbolje što možemo. Možemo puno naučiti iz ove 2021. Zato želim da u 2022. uđemo svjesni vremena u kojemu živimo. Da bolje osvijestimo koliko vrijeme života brzo prolazi.

Zato se više posvetite ljudima koje volite. U novoj godini poklonite im više vlastitog vremena. Jer će ti trenuci zauvijek ostati u srcima. Posvetite se više osobnom rastu. Naučite nešto novo. Puno mogućnosti je pred vama. Pomažite više. Pomažite koliko god možete. Učinite stvari koje još niste učinili, 2022. godina je dobra prilika za neki novi projekt. Više se brinite za sebe, to vam želim. Da radite ono što volite i ono što vas ispunjava.

Želim vam da u novoj godini ostvarite sve zadane ciljeve. Da više mislite na sebe i svoju nutrinu. Da se pronađete i budete još dublje i snažnije povezani sa sobom. Želim da vam godina bude prožeta više onim trenucima u kojima ćete se smijati! Želim da što više slavite život koji živite!