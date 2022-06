Đogaš: 'Puljak je izazvao nove izbore da prikrije nesposobnost'

Zoran Đogaš održao je u srijedu presicu za novinare te se osvrnuo na izbore u Splitu. Na presici su sudjelovali predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te kandidati za zamjenike Zrinka Mužinić Bikić i Tomislav Šuta.

- Želim uputiti jasnu poruku da smatramo da je gospodin Đogaš izvrstan kandidat za gradonačelnika grada Splita, da iza njega stoji cijela stranačka organizacija Hrvatske demokratske zajednice. Bilo je priča da stranka ne stoji iza našeg kandidata međutim to nije točno i vidjet ćete u idućim danima koliko snažno će ga HDZ podržati - istaknuo je Jandroković

- Isto tako vjerujem da će građani grada Splita prepoznati manipulativnu kampanju kandidata Puljka. To on kontinuirano pokušava stvoriti dojam da je HDZ izazvao ove izbore. Do izbora je došlo zbog disfunkcionalnosti njegovog tima, njegove ekipe i ta disfunkcionalnost je nešto što ih prati od početka, a pratit će ih i u budućnosti bili oni na vlasti u oporbi ili bilo gdje drugdje dakle grad Spit postao je talac njihovih nesređenih odnosa njihove političke konfuzije. Kada su pokazali potpuno neznanje i nesposobnost prebacili su se u retoričke vratolomije kojima žele optužiti druge za ono što je njihova odgovornost. I u gradu Zagrebu gledamo sličan eksperiment - kaže Jandroković.

- Vjerujem da će građani i građanke Splita prepoznati da u ovim uvjetima, kada je svijet u jednoj nestabilnoj fazi, da Hrvatskoj, ne samo na državnoj razini, nego i lokalnima je potrebna jedna stabilna odgovorna i ozbiljna vlast. Vjerujem da upravo Đogaš može biti ta osoba koja će uspješno voditi grad - dodaje.

- Ovo je bilo prvo poluvrijeme, prvi krug, sada se vodi bitka jedan na jedan. Ispričao nam je župan Boban da je bio na boćanju jedan dan i da je gubio 14:01 i da je na kraju pobijedio 16:14. Utakmica se igra do kraja, HDZ-ovci su žilavi i naši birači prepoznaju ono što je kvaliteta i mi ćemo se boriti i nećemo se predati do kraja - poručio je optimistično Jandroković.

Đogaš se Jandrokoviću i Vladi zahvalio na potpori, a osvrnuo se i na ulazak u Eurozonu i Schengenski prostor.

- Kroz ovu krizu brodimo jako dobro, i korona krizu i globalnu krizu, a zasluge za to idu Vladi. Zamislite da je netko drugi bio u ovoj kriznoj situaciji na čelu Vlade. I svi gradovi u susjedstvu, Zadar, Dubrovnik, posebice Šibenik svugdje je na čelu HDZ i svi brode puno bolje bolje nego što to Split radi. Šibenik je postao primjer. Mi ovdje imamo jednu potpunu zamjenu teza, imamo ljudi koji su pričali i pričaju već jedno jedanaest dvanaest predizbornih kampanja u zadnjih deset godina. Njima je priča sv, a onda kad počnete raditi onda dolazimo u probleme, i onda si misle "ups možda bi mogli opet malo pričat i idemo namjerno izazvat nove izbore da bi prikrili svoju nesposobnost i da bi smo rasturili lijevu opciju" - zaključio je Đogaš.

