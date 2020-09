Jandroković izbacio Zekanovića nakon pitanja oko skidanja imuniteta Barišiću i Grgiću

Sjednica Mandatno imunitetnog povjerestva bi trebala biti poslijepodne. Nagađa se da se imunitet skida Draženu Barišiću i Vinku Grgiću, a zbog njih je iz sabornice izbačen Hrvoje Zekanović

<p>Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva <strong>Robert Jankovics</strong> potvrdio nam je da je od DORH-a informiran kako će u Sabor stići zahtjev za skidanje imuniteta za dvojicu zastupnika, ali trenutno ti zahtjevi nisu stigli. Jankovics kaže da mu imena o kojim je zastupnicima riječ nitko nije rekao. Očekuje da će sve biti poznato za sat vremena.</p><p>Najavio je i kako okuplja kvorum kako bi se danas mogla održati sjednica Mandatno imunitetnog povjerenstva, a vjeruje da će ona biti oko 17 ili 18 sati. </p><p>Nagađa se u Saboru da je riječ o zastupnicima Draženu Barišiću (HDZ) i Vinku Grgiću (SDP), a nakon što je o tome htio govoriti Hrvoje Zekanović on je izbačen iz sabornice.</p><p>On je za N1 rekao da je vidio Barišićevo i Grgićevo ime u zahtjevima te je htio i u Saboru postaviti pitanje oko toga.</p><p>Gordan Jandroković mu je prvo dao opomene, pa oduzeo riječ i na kraju naredio da napusti sabornicu.</p><p>Cijelu situaciju kasnije je komentirao i šef Sabora.</p><p>- Vidim da je kolega Zekanović dao izjavu u kojoj na neistinit način prikazuje ono što se dogodilo u Saboru - rekao je.</p><p>- On prvo nije bio nazočan kad je bila u pitanju njegova replika pa nije dobio riječ. Nakon toga je uletio i tražio je stanku. Stanku sam mu odobrio, no u vrijeme dok sam je odobravao hodao je po dvorani i razgovarao. Pozvao sam ga dva ili tri puta da se vrati, a on me potpuno ignorirao i nakon toga sam mu oduzeo mogućnost da traži i obrazloži stanku - objasnio je Jandroković.</p><p>Napominje kako nije imao pojma o čemu on želi govoriti.</p><p>- On sad govori da sam spriječio da govori o skidanju imuniteta za dvojicu zastupnika. Na ružan i neistinit način prikazuje što se dogodilo u sabornici - rekao je Jandroković. </p>