Jandroković o Milanoviću: 'On u ovih pet godina nije dobro radio i birači će to sigurno prepoznati'

Mi smo od jednog prostora koji ima sasvim drugu namjenu stvorili prostor Hrvatskog parlamenta i zahvalan sam svima koji su pomogli - Hrvatskoj vojsci, službama Hrvatskog sabora. Pokazuje se da smo napravili dobar prostor, da je vrlo funkcionalno i nisam imao nikakvih primjedbi, što nije često da se oporbeni zastupnici barem na nešto ne požale, rekao je u razgovoru za HRT šef Sabora Gordan Jandroković.

Osvrnuo se i na obnovu stare zgrade Sabora na Trgu Svetoga Marka. Vrijednost radova je viša od 70 milijuna eura.

- Radi se o zgradi koji ima svoju povijesnu vrijednost, to je spomenik kulture. Ona je velika, preko 20 tisuća kvadrata i normalno je da to i dosta košta. Međutim, to je centar političkog života u Hrvatskoj. Ona ima veliko simboličko značenje za hrvatsku demokraciju i tu zaista treba napraviti jedan parlament koji će ostati za idućih 100 godina - istaknuo je.

Kad je riječ o stabilnost vladajuće većine, Jandroković je rekao kako će za dva dana imati prvo glasovanje, te će tada svi vidjeti da postoji stabilna parlamentarna većina.

- U četvrtak će biti tema stanovanja, što je jedna od apsolutno prevažnih tema, posebno za naše mlade ljude. Razgovarat ćemo o održavanju i upravljanju stambenih zgrada, komunalnom gospodarstvu, građevinskoj inspekciji. Nakon toga doći će set zakona koji se tiču porezne reforme. Čekamo vladu da predstavi poreznu reformu - kazao je.

Jandroković se osvrnuo i na dolazeće predsjedničke izbore. Rekao je kako očekuje pobjedu Dragana Primorca, kandidata Hrvatske demokratske zajednice.

Na pitanje zašto smatra da bi Primorac bio bolji predsjednik od Zorana Milanovića kaže:

- Zoran Milanović u ovih gotovo pet godina nije na dobar način obnašao poziciju predsjednika Republike. Puno je toga ostalo zabilježeno što nije bilo dobro, što nije bilo u korist hrvatskih građana i ja sam uvjeren da će to hrvatski birači prepoznati i dati povjerenje Draganu Primorcu koji ima respektabilnu poslovnu karijeru, koji je uspješan znanstvenik sa vrlo dobrim vezama u svijetu, koji je jasne zapadne orijentacije, koji je najavio da će poštovati Ustav i hrvatske institucije. Dakle, očekujem da će doći do promjene na Pantovčaku - istaknuo je.