Jandroković o obiteljskim odnosima s Milanovićem, Miroslavu Škori, pobačaju...

Mi smo naš program nazvali „Sigurna Hrvatska“ zato što je pitanje sigurnosti ključno. To je prioritet, kaže nam Jandroković...

<p><strong>Express: Što biste onda poručili Škori, kao očito najbližem potencijalnom partneru HDZ-a? </strong></p><p>HDZ je jedina istinska politička opcija desnog centra, narodnjačka, demokršćanska, državotvorna stranka koja je odgovorila na sve ključne izazove, pa tako i na ovaj zadnji s koronavirusom. Dokazali smo da znamo voditi zemlju i kao takvi tražimo od naših građana mandat i za iduće četiri godine. Pošalice, zabava i bijeg od stvarnih odgovora na teška pitanja, izmotavanje, to nije ozbiljna politika.</p><p><strong>Express: Priča se o postizbornoj strategiji HDZ-a: dovlačimo žetončiće i formiramo vlast. Je li to moguće i bi li to bio vaš recept?</strong></p><p>Ponavljam još jednom koji su naši glavni kriteriji: izborni rezultat, svjetonazor i program te odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Takvi će participirati u budućoj većini i Vladi. </p><p><strong>Express: Slažete li se da se pitanje pobačaja ne bi smjelo povlačiti u jako polariziranoj atmosferi predizbora? Uostalom, što mislite o Škorinoj izjavi o silovanim ženama i biste li poduprli ženske članove vaše obitelji koji bi mu pokazali prst?</strong></p><p>Pitanje pobačaja ušlo je u kampanju na ružan i neprimjeren način. Normalno je da različiti politički akteri imaju svoja razmišljanja i stavove. Moj je stav da život počinje začećem, da ga treba čuvati, ali i to da apsolutne zabrane nigdje nisu dale rezultate. Naglasak treba biti na edukaciji i mjerama pomoći ženama. Politički profiteri sada na toj temi pokušavaju izvući bodove kod dijela javnosti pa vrlo neukusno govore o ženama žrtvama silovanja i njihovoj teškoj traumi. Premda vjerujem da život počinje začećem, kao muškarac nemam prava govoriti ni procjenjivati što bi žena koja je žrtva silovanja trebala napraviti. Ta vrsta političke debate mi je ružna i neprihvatljiva.</p><p><strong>Express: Niste odgovorili biste li poduprli ženske članove obitelji, koji bi mu pokazali prst?</strong></p><p>Svatko reagira na svoj način i iznosi svoj politički stav onako kako smatra da je najbolje. Klonim se uvredljivih, difamacijskih tonova. Ne bih pokazivao srednji prst.</p><p><strong>Express: Niti bi podržali ženske članove vaše obitelji ili? </strong></p><p>Mislim da se stav može izraziti i na drugi način. Vrlo jasno možemo reći ako se s nečim ne slažemo, ali moramo voditi računa o tome kakvu poruku šaljemo mladima i djeci.</p><p><strong>Express: Dijelom ste već odgovorili na ovo pitanje, no zanima me, bude li formiranje većine trajalo predugo, koje opasnosti vidite za zemlju i društvo? Pogotovo u ovoj situaciji s virusom? </strong></p><p>Mi smo naš program nazvali „Sigurna Hrvatska“ zato što je pitanje sigurnosti ključno. To je prioritet. Sve druge rasprave i teme koje se vode u kampanji po meni su podredne. Nadam se da će svi oni koji nakon izbora budu sudjelovali u pregovorima o parlamentarnoj većini biti odgovorni i ozbiljni i da se neće poigravati sa sudbinom države i naroda.</p><p><strong>Express: U Srbiji je na izborima Vučić dobio 63 posto glasova. Što kažete na takav rezultat i mislite li da može doći do normalizacije stanja s Beogradom dok je na vlasti Šešeljev šegrt koji boluje od kompleksa Hrvatske? </strong></p><p>Politička situacija u Srbiji vrlo je neobična. Glavni dio oporbe je bojkotirao izbore pa je zbog toga Vučić i mogao postići ovakav rezultat. Srbija ima određenih unutarnjih problema. Kao susjedna zemlja mi to promatramo i analiziramo vodeći, naravno, računa o svojim interesima. Vidjet ćemo što se donijeti idući tjedni i mjeseci. Naš je cilj da na hrvatskim granicama situacija bude što stabilnija. Nećemo zasigurno dolijevati ulje na vatru, ali u slučaju bilo kakvih provokacija znat ćemo odgovoriti. Mislim da i ne trebam posebno ponavljati da su rješavanje otvorenih pitanja s Hrvatskom, među njima i bolnog problema nestalih osoba, i suočavanje s povijesnom istinom preduvjet europskog puta Srbije. Hrvatska ce ustrajno inzistirati i na primjeni Međudržavnog sporazuma koji bi našoj nacionalnoj manjini trebao osigurati zajamčeno predstavništvo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i tijelima lokalne samouprave.</p><p>Cijeli intervju s predsjednikom Sabora pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 26. Lipnja</p>