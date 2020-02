Jandroković osudio spaljivanje lutke: 'To je neprihvatljivo!'

Ovo jest tradicija, ali treba uvijek voditi računa da postoje granice kada smo satirični ili kada nastojimo izrugati nekoga drugoga. Ne volim taj običaj da se spaljuju drugi ljudi jer i ti ljudi imaju svoju djecu, majke, očeve, sestre i braću. Još imam razumijevanja da se spaljuju ljudi koji su na pozicijama moći, političare, biznismene... Ali ovdje se radi o predstavnicima određene manjine i neprimjereno mi je pripadnike bilo koje manjinske skupine na ovaj način tretirati, poručio je u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ) komentiraš karneval u Imotskom tijekom kojeg je spaljen Fašnik u obliku gay para s djetetom u rukama.

SDP je najavio i kaznenu prijavu protiv organizatora imotskog fašnika, a Jandroković poručuje kako mu je teško govoriti da li je to baš za prijavu. No, nedvosmisleno i jasno ovaj čin osuđuje.

- Teško je kad se pošalje ovakva poruka koja nije baš šaljiva do kraja. Razumijem tradiciju i običaje, ali ponavljam, kada se ide u smjeru određene manjinske skupine onda se šalje kriva poruka društvu i treba imati granice. Svatko će sad imati svoj stav i trebaju ga imati, ali isto tako trebaju uvažavati i da postoje ljudi koji drugačije razmišljaju, trebamo biti puno više uključivi, tolerantniji i međusobno se razumijeti iako smo na različitim pozicijama - rekao je naglasivši kako je njemu svaki oblik poziva na nasilje, isključivanje i prezir neprihvatljiv.

A ovaj vikend obilježio je još jedan ružan incident i to u Šibeniku. Saborskom zastupniku i šefu Suverenista Hrvoju Zekanoviću netko je išarao ulaz u kuću ustaškim i nacističkim motivima. Jandroković je i to osudio.

- Kao što sam već rekao, svaki oblik netolerancije, govora mržnje, napada na drugog meni nije prihvatljiv i ja to osuđujem. Razumijem da živimo u pluralnom društvu i svijet se izmijenio, nema više one razine korektnosti u političkoj komunikaciji koja je postojala do nedavno, međutim mi živimo u Hrvatskoj u kojoj želim mir, dobro, demokraciju, toleranciju i uvažavanje različitosti - istaknuo je.

Što se tiče odnosa u koaliciji, za koje je postalo jasno u petak tijekom glasanja da su poljuljani od strane manjinaca nakon što im je Vlada odbila amandamane na Zakon o popisu stanovništva, Jandroković očekuje ovaj tjedan konzultacije s njima.

- Ulazimo u završnih nekoliko mjeseci mandata ove većine i planirani izbori su na jesen. I do tada sasvim sigurno da će biti puno više iskakanja nego što je bilo do sada, svatko želi naglasiti više ono što je njegova osobitost, no moje je uvjerenje da će ova koalicija izdržati do kraja. Vjerujem da je interes da mirno provedemo predsjedanje EU kraju i nakon ljeta da se ide na izbore - rekao je Jandroković.

Komentirao je i unutarstranačke izbore koji će biti u ožujku. Nema saznanja, istaknuo je, tko stoji iza stranice HONG.

- Nisam saznao tko je iza inicijative niti me zanima. Smatram da takva vrsta anonimnog djelovanja nije politički korektna i fer. Iza toga može biti i neka druga stranka i na taj se način unosi određeni nemir među onima koji će birati u HDZ-u - rekao je Jandroković dodavši kako HDZ, prema popisu, ima preko 210.000 članova, iako Plenkovićevi oponenti, kojima je zapelo kod prikupljanja potpisa za kandidaturu, tvrde da to nije tako.

Jandroković pojašnjava kako taj broj ne mora značiti i da su svi članovi aktivni.

- Jesu li svi ti članovi aktivni i osjećaju li se članovima HDZ-a, ne mogu sa stopostotnom sigurnošću reći, ali činjenica je da postoji popis na kojem je preko 210.000 članova - istaknuo je.