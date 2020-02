Jandroković: 'Ta rasprava je prekinuta zbog nemilih scena'

Zastupnici su u srijedu kasno navečer raspravljali o SDP-ovu prijedlogu Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, no rasprava je naposlijetku prekinuta nakon što su SDP-ovci demonstrativnim prosvjedom ukazali da se uvjeti za nju uopće nisu stekli.

Naime, Vlada se uopće nije očitovala o tom prijedlogu Zakona, kao niti matični Odbor, a niti se predstavnik Vlade pojavio u sabornici za vrijeme te točke, koja je unatoč svemu tome, ipak stavljena na dnevni red. SDP-ovci su, stoga, tražili da se rasprava odgodi, a u znak prosvjeda sjeli su na mjesto u sabornici na kojem inače sjede predstavnici Vlade. Predsjedavajući potpredsjednik Sabora Željko Reiner zamolio ih je da ne rade cirkus, a pljuštale su i opomene. Jednu od njih s oduzimanjem riječi zaradio je i šef SDP-a Davor Bernardić jer je ustvrdio kako se SDP-ov zakonski prijedlog pokušava sakriti od javnosti. Na kraju je Reiner ipak raspravu prekinuo kazavši da će se provesti kad se za to steknu uvjeti.

O ovoj neobičnoj situaciji se u sabornici govorilo i u četvrtak ujutro na početku sjednice, kada je predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio raspravu o Vladinim prijedlozima zakona koji su na dnevnom redu. Zbog toga se pobunio šef Suverenista Hrvoje Zekanović upitavši zašto se jutros ne nastavi rasprava o SDP-ovu prijedlogu koja je jučer prekinuta.

- Praksa je rada Sabora da se točka, koja nije završena jučer, nastavlja drugi dan. Pa mi nije jasno zbog čega se sad ne nastavi ta rasprava. Možda je razlog što se ta točka mora raspraviti u gluho doba noći jer ne odgovara HDZ-u, kršćanskim demokratima tobožnjim - rekao je Zekanović naglasivši da se grubo krši Poslovnik Sabora.

Jandroković je pojasnio kako su se, prilikom stavljanja ove točke na dnevni red i samog provođenja rasprave o njoj, suprostavile dvije odredbe Poslovnika.

- Jučerašnja rasprava dogodila se sinoć jer smo promijenili Poslovnik. Budući da je predlagatelj imao dovoljan broj potpisa, mi smo tu točku stavili na dnevni red. Istovremeno, naš Poslovnik kaže da se Vlada mora očitovati o zakonskom prijedlogu, a nije se očitovala jer nije definiran rok u kojem to mora. I sad ovdje imamo suprostavljene dvije odredbe Poslovnika. Mi smo se, kao i svaki puta do sada, držali one da ako predlagatelj prikupi dovoljan broj potpisa, točka ide na dnevni red - istaknuo je Jandroković dodavši da je rasprava ipak prekinuta "budući da je došlo do nezadovoljstva predlagatelja i određenih nemilih scena".

SDP-ov Arsen Bauk nije se složio s njegovom tvrdnjom da je došlo do nemilih scena.

- Mi smo samo sjedili u znak prosvjeda, on je bio legitiman i mislim da nismo prekršili ni jednu odredbu Poslovnika - rekao je Bauk zamolivši Jandrokovića kao predsjednika Sabora da sazove matični Odbor za zdravstvo i utječe na Vladu da u razumnom roku da mišljenje na prijedlog Zakona.

- Ovaj prijedlog je u proceduri već 11 mjeseci, upućen je još u ožujku prošle godine - rekao je.