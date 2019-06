Jandroković u Japanu: Sastao se s novim carem Naruhitom

Drugog dana službenog posjeta Japanu, predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića sa suprugom primili su u utorak u audijenciju japanski car Naruhito i carica Masako, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Kako se navodi, Jandroković je drugi strani dužnosnik nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa s kojim se carski par sastao otkad je u svibnju Naruhito stupio na carsko prijestolje umjesto svog oca Akihita.

Predsjednik Sabora zahvalio je na izuzetno toplom gostoprimstvu ukazanom hrvatskom izaslanstvu tijekom službenog posjeta Japanu. Obostrano je izraženo uvjerenje da će ovaj posjet još više osnažiti prijateljske odnose između dviju zemalja te suradnju na mnogim područjima, priopćeno je iz Sabora.

Foto: Imperial Household Agency Mr. and Mrs. Jandrokovic´s Audience with His Majesty the Emperor

Razgovarali su o gospodarskoj suradnji te posebno o turizmu s obzirom na porast posjeta japanskih turista Hrvatskoj, a Jandroković je izrazio nadu da će se carski par i osobno uvjeriti u ljepote Hrvatske. Razgovaralo se i o hrvatskim sportskim uspjesima, a posebno o uspjehu hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji, navodi se iz Sabora.

Foto: Imperial Household Agency Mr. and Mrs. Jandrokovic´s Audience with His Majesty the Emperor

Tema: Hrvatska