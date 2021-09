Dugo sam u Saboru ali ne pamtim da je ovako lagano prošlo aktualno prijepodne bez prave političke strasti i sadržaja kada je u pitanju oporba. Dijelim ocjenu da oporba nije dobro iskoristila aktualno prijepodne i očito da su problemi koje oporba ima u vlastitim redovima u većini oporbenih stranaka dovelo do toga da budu bezidejni, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je gostovao u dnevniku RTL Danas.

Odmah je demantirao izjave oporbenih političara kako je prijavio čovjeka koji ga je nazvao Njonjo.

- To nije istina, to je jedan od pokazatelja na kojoj razini oporba igra ovakve utakmice. To je toliko ispod razine i bizarno je da takvo pitanje dođe na aktualno prijepodne. Zaštićena sam osoba i o mojoj sigurnosti brinu nadležne službe, ali nisam nikoga prijavio za prijetnju - kazao je Jandroković.

Voditeljica se dotakla i teme Vrhovnog suda i izbora predsjednika te važne ustanove. Jandroković je rekao kako HDZ i dalje promišlja o tom pitanju.

- HDZ i naši partneri još uvijek odlučuju o tome kako ćemo se postaviti i ne mogu reći finalni stav. Mogu reći svoje promišljanje i promišljanje dijela kolega s kojima sam razgovarao. Imamo ozbiljnu dilemu jer bismo htjeli postupiti ispravno. S jedne strane imamo kandidata koji je pod stegovnim postupkom DSV-a, očito nije ispunjavao normu - rekao je Jandroković. Najavio je kako će odluku o tome najvjerojatnije donijeti do kraja rujna.

Komentirao je i izmjene Zakona o obnovi.

- Po informacijama koje imam na Vladi bi Zakon o obnovi trebao biti do kraja mjeseca i mi ćemo ga žurno staviti na raspravu u Sabor jer želimo da se proces obnove ubrza - rekao je predsjednik Sabora, no nije mogao sakriti što ga doista smeta, a to su stav i prozivke voditelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića.

- Ono što mogu konstatirati je očito da proces ne ide brzo koliko smo htjeli. Očito je da postoje problemi s imovinsko-pravnim odnosima, postupkom javne nabave, nelegaliziranim objektima, a očita je i napetost koja postoji između ministarstva i Fonda. Puno je elemenata koje utječu na sporost u obnovi, a nadam se da će Vlada vrlo brzo poslati prijedlog, a da ćemo ga u Saboru još brže izglasati te da će Zakon biti dobar. Što se tiče Vanđelića, o tome neka sude građani. Volio bih da stvari idu brže i da Fond puno aktivnije i pozitivnije te s više strasti sudjeluje u obnovi, da pripomaže, bude konstruktivan, a da se manje ponaša kao netko tko kritizira i ne nosi odgovornost koju ima on i naš ministar Horvat", kazao je.

Na pitanje misli li da bi to bilo bolje s nekim drugim na čelu Fonda, Jandroković je kazao da ne može o tome suditi.

- Ja vjerujem da još postoji vremena i volje da se stvari ubrzaju i to je važno građanima. Nije bitno tko će to učiniti nego da se to učini - kazao je.

U nizu pitanja dotaknuli su i odnose Hrvatske i Srbije, odnosno pozive za vješanjem srpskih zastava. Tu je Jandroković pohvalio srpsku nacionalnu manjinu koja nije pristala na provokacije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

- To je promašena inicijativa i drago mi je da nije naišla na odaziv predstavnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Prema informacijama koje imam, ništa se od toga nije dogodilo i mislim da se radi o dobro promišljenoj i mudroj odluci. Kada takve inicijative dolaze iz Beograda koji je bio početkom devedesetih nositelj svih ratova koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, pa sada inicijativa na prostorima gdje se vodio agresorski rat, to nema nikakvog smisla. To nisu poruke budućnosti, to su poruke koje podsjećaju na vrijeme s početka devedesetih, a Srbija iz tog vremena nosi teško breme - rekao je.

Na pitanje može li Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine koji je povezan s aferom Eko Moslavina koju je otkrio 24sata, ostati u HDZ-u, Jandroković je rekao da će njihova županijska organizacija sve analizirati.

- Nakon toga ćemo moći donijeti odluku. Ne bih želio suditi temeljem onoga što sam čitao ili vidio u medijima. Volio bih prepustiti nadležnim državnim institucijama da odrade svoj posao, kao što su radili u čitavom nizu slučajeva unazad godinu ili dvije. Tu je vidljivo da je tu bilo dužnosnika HDZ-a, SDP-a, HNS-a, nezavisnih zastupnika. Očito je da DORH i USKOK rade ni po babu ni po stričevima, držeći se Zakona - rekao je i dodao kako oporba slaže sulude teze o tome kako institucije rade po nalogu vlasti.

- Kada se dogodi da bude uhićen netko iz redova HDZ-a, onda je to u redu jer smo mi kao korumpirani, a kada se to isto dogodi u njihovim redovima kažu da je to osmislio HDZ. To tako ne funkcionira. Hrvatske institucije imaju slobodne ruke i svatko tko je prekršio zakon može se naći na udaru zakona i tako treba i biti - zaključio je.