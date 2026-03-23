Janša i Orban, Trump, Putin i Izrael vode rat protiv Europske unije i liberalne demokracije

Izraelski obavještajci iz notornog Black Boxa s kojima se Janez Janša sastajao uoči parlamentarnih izbora u Sloveniji očito su stajali bivšeg premijera već izgledne pobjede i dolaska na vlast.

Kao što su ti isti obavještajci proteklih godina pomagali mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da se održava na vlasti ucjenama svojih političkih protivnika, kritičara, suparnika, nevladinih djelatnika, novinara...

Danas tom Orbanu uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj podršku daju Trumpov potpredsjednik JD Vance, ruski diktator Vladimir Putin i izraelski premijer s haške tjeralice Benjamin Netanyahu.

Washington Post otkrio je ovih dana da su ruski obavještajci predlagali upriličenje lažnog atentata na Orbana u predizbornoj kampanji, u kojoj je Orban već upozoravao kako ukrajinski atentatori prijete njemu i njegovoj obitelji.

Čarobno uho

Bilo bi to na tragu onog famoznog "atentata" na Donalda Trumpa kojeg je sadašnji predsjednik iskoristio za poziranje pred kamerama, glancanje imidža, mobilizaciju pristaša i neutraliziranje kritika svojih protivnika. I sjećate se, za pokrivanje navodno ranjenog uha koje je čudotvorno zacijelilo.

Tako otprilike izgledaju izbori u hrvatskom okruženju.

Strani obavještajci, strani državnici, naročito oni koji rade na razbijanju Europske unije, angažirani su u kampanjama svojih favorita koji bi trebali promovirati antieuropsku, antiliberalnu, antimigrantsku, antimanjinsku i antidemokratsku politiku kojom će Putin, Trump i Netanyahu kontrolirati EU i osiguravati podršku u europskim zemljama.

To je politika koju, nešto pitomije, promovira i Zoran Milanović svojim kritikama na račun Bruxellesa, izjavama protiv migranata i stranaca, bojkotiranjem pomoći Ukrajini, promocijom izolacionizma i suverenizma, nasuprot suradnje u okvirima EU-a i NATO saveza.

Putinovi đaci

Vladimir Putin uspio je osvojiti Ameriku. Uspio je pomoću Mađarske, Slovačke, od nedavno i Češke, bojkotirati odluke i solidarnost Europske unije i NATO saveza. Sada mu se priključuju Trump i njegovi saveznici poput izraelskog premijera Netanyahua i izraelskih obavještajaca kako bi pomogli Orbanu i Janši.

Putin, Trump i Netanyahu ne vode samo ratove protiv Ukrajine, Irana, Palestine, već i protiv Europske unije, NATO saveznika, kao i protiv liberalne demokracije u Europi i svijetu.

Janez Janša bio je jedini čelnik Europske unije koji je čestitao Donaldu Trumpu na "pobjedi" 2020. godine nakon kojih je Trump organizirao državi udar, htio zaustaviti brojanje glasova i odbijao priznati poraz.

Janša na Hipodromu

Janša je prošlog ljeta pozirao na koncertu Marka Perkovića Thompsona i prepjev njegove pjesme puštao u svojoj kampanji, slijedio politiku koju je Thompson promovirao na turneji i koja je dobila podršku, primjerice, Ivana Anušića i hrvatske klerikalne i nacionalističke desnice.

Viktor Orban, s druge strane, najzagriženiji je saveznik Vladimira Putina i njegov ministar vanjskih poslova redovito je prenosio Rusiji sve informacije sa sastanaka u Bruxellesu. Trump je hvalio Orbana kao svog uzora i prijatelja, a Netanyahu je video porukom izrazio podršku Orbanu u borbi za opstanak na vlasti.

Ako ne znaš što je bilo

Jasno je zašto se svjetski autokrati i diktatori toliko angažiraju na europskim izborima, makar i u najmanjim državama: u europskom sustavu odlučivanja i najmanji glas dovoljan je za blokadu odluka, kako to Mađarska dokazuje već godinama u vezi pomoći Ukrajini.

Osvajanje Slovenije, nakon Mađarske, Slovačke, svakako Srbije, a od nedavno i Češke u kojoj ovih dana stotine tisuća građana u Pragu prosvjeduje protiv proruske politike svog premijera Andreja Babiša, pomoglo bi "osovini zla" da usmjeri svoje snage prema destrukciji Europske unije.

Trump to pokušava već godinama, nedavno i s prijetnjom osvajanja Grenlanda, Putin na tome radi još od atentata bojnim otrovima u Velikoj Britaniji, sada i Netanyahu želi pridobiti saveznike koje bi mogao kontrolirati i koristiti za svoje ambicije.

I što još povezuje sve te nove saveznike?

Prijeti im zatvor

Svi su oni bili u zatvoru ili im prijeti odlazak u zatvor, čim siđu s vlasti. Trump je osuđen na sudskim postupcima, Janša je bio u zatvoru zbog korupcijske afere, Netanyahu se sudi za korupciju (u postupku u kojem je sudac misteriozno poginuo), Orban i Putin rodonačelnici su korupcije i pad s vlasti neminovno ih vodi prema sudskim procesima.

To je politika koju Rusija, Amerika, Izrael, a nešto suptilnije i Kina, izvoze u Europu, podržavajući desničarske, populističke, neonacističke, profašističke, suverenističke, izolacionističke političke snage gotovo u svakoj državi na kontinentu.

Slovenija je ovog vikenda pokazala otpor takvim pokušajima. Ankete pokazuju da će na travanjskim izborima Mađari napokon skinuti Orbana, uz logičnu pretpostavku da mađarski Trump neće tako lako predati vlast. Česi i Slovaci demonstriraju protiv svojih proruskih premijera, a neki izborni rezultati u francuskim i njemačkim gradovima pokazuju da desnica gubi podršku i da proeuropske, demokratske, liberalne i ljevičarske stranke postižu uspjehe.

Pored svih ratnih žarišta u svijetu, Europa je postala poprište rata protiv liberalne demokracije i europske solidarnosti.