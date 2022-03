Slovenski premijer Janez Janša izjavio je da će do stvarnih pregovora između Kijeva i Moskve doći tek kad se postigne prekid vatre, što se trenutno s obzirom na stajališta obiju strana čini "svjetlosnim godinama daleko", no ocijenio je kako ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj rat više ne može dobiti.

"To nisu bili stvarni pregovori nego "opipavanje", do ozbiljnih pregovora doći će kad se postigne prekid vatre, kad oružje barem privremeno utihne", kazao je Janša sinoć u razgovoru za Slovensku televiziju, komentirajući prve razgovore dviju strana na ukrajinsko-bjeloruskoj granici. Dodao je kako zbog otpora Ukrajine, ali i reakcije međunarodne zajednice, šanse za to jačaju svakim danom, te da Putin "ovaj rat više ne može dobiti". Putin je planirajući napad na Ukrajinu, po Janšinim riječima, napravio dvije "strateške greške", prvu jer je računao da će "Ukrajina pasti za nekoliko dana", a drugu jer nije računao s odlučnijim stajalištem EU-a i NATO saveza, smatrajući da moguće sankcije zbog intervencije ruske vojske neće biti jače od onih koje su mu uvedene nakon intervencije u Gruziji i aneksije Krima.

>>> Zbivanja iz rata u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

Ovaj put je bilo drukčije i Putin ovaj rat više ne može dobiti, kazao je slovenski premijer. Putinova Rusija po njegovim riječima nije bila pripremljena na ovakav rat, zato svaki dan koji Ukrajina izdrži povećava mogućnost da dođe do prekida vatre i nekih ozbiljnih pregovora. "Ove sankcije Rusija ne može izdržati, a da je to u strateškom smislu potpuno ne promijeni, a sankcije najviše pogađaju Putinov unutarnji krug, odnosno oligarhe, koji predstavljaju glavni Putinov oslonac. Oni se polako okreću od Putina, a kad će to imati učinak će se vidjeti, naveo je Janša.

Kandidatski status Ukrajini

"Ako bude spreman pregovarati, on se može održati, inače će ga ukloniti njegovi vlastiti ljudi", kazao je Janša, upozorivši da je važno da je nakon ruske agresije na Ukrajinu u Europskoj uniji došlo do velikog preokreta u pogledu značenja Ukrajine. Ono što sada EU čini je svjetlosne godine daleko od stanja od prije tjedan dana, kazao je Janša, dodavši da je većina njegovih kolega, čelnika zemalja članice, prošli četvrtak na izvanredni summit o Ukrajini nakon ruskog napada "došla s uvjerenjem da Ukrajine za nekoliko dana više neće biti", da su slična stajališta bila i u NATO savezu i da su analitičari procjenjivali da se Ukrajina neće braniti. Putinovo podizanje spremnosti snaga za odvraćanje, odnosno prijetnja nuklearnim oružjem po ocjeni Janše više je znak nemoći. Janša također ocjenjuje da su se na ruskoj strani pojavile sumnje i kod onih koji neposredno vode vojne operacije u Ukrajini "jer ništa ne ide onako kako se planiralo". Što se tiče prijedloga da se Ukrajina u EU primi po posebnoj proceduri, među čijim je inicijatorima i sam, Janša je kazao da se ne radi o tome da se Ukrajina u integraciju primi "već sutra" nego više o tome da joj se dodijeli status kandidatkinje, kao znak potpore Ukrajini "da nije zaboravljena". To bi bio i signal Putinu koji barem formalno nikad nije govorio da je protiv članstva Ukrajine u Europskoj uniji, naveo je Janša.