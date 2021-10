Slovenski premijer Janez Janša kazao je da se izraz "vladavina prava" u mandatu sadašnje Europske komisije zlorabi u političke svrhe, te izrazio svoje protivljenje mehanizmu kojim bi se korištenje novca iz europskih fondova uvjetovalo za one članice koje to načelo ne poštuju.

U razgovoru za portal "Euronews", koji je vođen tijekom summita EU-Zapadni Balkan u Sloveniji, Janša je kazao da je poznato kako povelja UN-a i dokumenti Europske unije definiraju ljudska prava, ali da se, posebice u Europskom parlamentu, u političkom diskursu i međustranačkim političkim raspravama u taj termin može uključiti što tko želi, čime dolazi do njegove "političke zloporabe u političkoj borbi".

Janšin komentar dolazi nakon što su europarlamentarci iz više političkih skupina ove godine Janšinu vladu kritizirali zbog nepoštovanja vladavine prava, za gušenje slobode medija i miješanje u nezavisno pravosuđe, a vezan je i na pripreme Europske komisije oko aktiviranja novog mehanizma koji bi povezao korištenje EU fondova s provođenjem vladavine prava.

Prema tom planu, Komisija bi, nakon što se utvrdi sumnja da je došlo do kršenja europskog prava, mogla preporučiti suspenziju plaćanja iz EU fondova, no Janša kaže da se s takvim načinom djelovanja Komisije ne slaže.

U razgovoru za Euronews Janša je kazao da se Komisija, koju u sadašnjem mandatu vodi Ursula von der Leyen, i sama približila kršenju europskog prava, prekoračujući svoje ovlasti, što se prije, po njegovim riječima, nije događalo.

Za razliku od Europskog parlamenta u kojemu su političke bitke i rasprave normalna stvar, u Europskoj komisiji ne bi smjelo dolaziti do političke zloporabe pojma vladavine prava, jer je riječ o europskoj instituciji koja mora biti "pošten posrednik" u odnosu sa svim članicama, ocjenjuje Janša u razgovoru za Euronews koji prenose slovenski mediji u četvrtak.

"Europski parlament je političko tijelo. To je mjesto za političke rasprave, ali i za političke sukobe. No, to nije slučaj s Europskom komisijom i Europskim vijećem. Prema ugovoru, Europska komisija trebala bi ostati izvan političke bitke. To je do sada i bio slučaj, a onda se to promijenilo ", rekao je Janša. "Mislim da je ovo blizu kršenja vladavine prava jer Komisija mora biti pošten posrednik."

Janša je u razgovoru također kritizirao i Věru Jourovu, europsku povjerenicu zaduženu za nadzor vrijednosti i transparentnost. Jourová je, uz povjerenika Didiera Reyndersa, postala najjače lice u nastojanjima Komisije da osigura usklađenost s vladavinom prava.

"Věra Jourová, prema mom mišljenju, daje izjave koje jasno krše ugovor. No podržava je i europski tisak. Stoga nastavlja s ovim", rekao je Jnaša, dodavši da europovjerenica iz Češke na tom mjestu ne bi dugo ostala da se to događa prije 15 godina "kad su pravila bila jasna".

Viktor Orbán, mađarski premijer i bliski Janšin saveznik, zbog kritika na svoj račun već je tražio ostavku Jourove, zbog njene izjave da se Mađarska udaljava od zapadne demokracije.