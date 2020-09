Janšina ministrica dala ostavku u svojoj stranci zbog korupcije

Do ostavke Pivec, koju je od optužbi za koruptivno djelovanje za vrijeme mandata do sada branio premijer Janša, došlo je nekoliko sati prije nego li je o njenom smjenjivanju trebala glasati stranka

<p>Slovenska ministrica za poljoprivredu <strong>Aleksandra Pivec</strong> podnijela je u srijedu ostavku na dužnost predsjednice Stranke demokratskih umirovljenika (DESUS), jedne od četiriju koalicijskih stranaka u sadašnjoj vladi, otvorivši pitanje daljnjeg ostanka stranke u vladajućoj koaliciji.</p><p>Potvrdio je to i predsjednik zastupničkog kluba DESUS-a <strong>Franc Jurša</strong>, rekavši da je izvršni odbor stranke njenu ostavku prihvatio.</p><p>Do ostavke Pivec, koju je od optužbi za koruptivno djelovanje za vrijeme mandata do sada branio premijer <strong>Janez Janša</strong>, došlo je nekoliko sati prije nego li je o njenom smjenjivanju trebalo glasovati veliko vijeće stranke. Ona je do sada odbijala navode o koruptivnom djelovanju, govoreći da nije prekršila zakon o integritetu dužnosnika te da o smjenjivanju s čelne pozicije mogu odlučivati samo delegati na redovnom kongresu.</p><p>Kako prenose slovenski mediji, za sada nije poznato kako će njeno smjenjivanje sa stranačke dužnosti djelovati na poziciju stranke u vladi Janeza Janše i hoće li Pivec ostati na ministarskom mjestu.</p><h2>Bila i u Cerarovoj vladi</h2><p>Pivec je položaj ministrice za poljoprivredu držala i u ranijoj vladi<strong> Mire Cerara</strong>, a na iznenađenje mnogih ona je početkom godine na kongresu u sučeljavanju pobijedila dugogodišnjeg predsjednika DESUS-a <strong>Karla Erjavca</strong>, nakon čega je stranku odvela u novu koaliciju s dominacijom desnog centra koju vodi Janša.</p><p>Protiv nje zadnjih se je mjeseci opredijelilo više stranačkih ogranaka u zemlji, a njenu je ostavku tražila i cijela zastupnička skupina.<br/> Stranka DESUS će, prema očekivanjima, za novog privremenog predsjedatelja izabrati <strong>Tomaža Gantara</strong>, ministra zdravstva u sadašnjoj vladi, dok bi se kongres stranke trebao održati krajem ove godine, navode slovenski mediji.</p><p>Nije poznato je li time prijepor oko vodstva u ovoj utjecajnoj stranci, koja je često "king maker" u vremenima nakon izbora i odlučuje o tome gdje će ići vladajuća većina, i konačno završen, jer je Pivec najavila da bi se na kongresu u studenome opet mogla kandidirati za predsjednicu.</p><p>Gantar je u više navrata u zadnje vrijeme najavljivao da, u slučaju da bude vodio stranku, ona neće izaći iz koalicije i time izazvati izvanredne izbore, iako se s vodećim strankama u koaliciji nije uvijek slagao oko prihvaćene politike i nekorisnih ideoloških sporova na liniji ljevica-desnica.</p>