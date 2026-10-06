Javio nam se arhitekt koji se žalio na izbor Maksimira: 'Ima vam jako puno argumenata...'

Kako su 24sata objavila, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave su pristigle tri žalbe na odabir pobjedničkog rješenja za Maksimir. Ocjenjivački sud je izabrao rad talijanskih arhitekata koji je naišao na iznimne kritike navijača i javnosti. DKOM ne ocjenjuje izgled niti dojam, nego pazi da je sve provedeno po zakonu o javnoj nabavi i provjerava jesu li svi ponuditelji tretirani jednako.

Mogu odmah poništiti natječaj. Druga opcija je poništenje odabira i vraćanje naručitelju da ponovno provede odabir uz preporuke o otklanjanju nepravilnosti ili nejasnoća. Treća je odbijanje žalbi.

Žalbu je podnijelo Ministarstvo gospodarstva koje na to ima zakonsko pravo jer je pod njim javna nabava. Ministarstvo se inače rijetko žali, a zadnji put se na neki natječaj koji je proveo Grad Zagreb žalilo davne 2012. godine. Radilo se o fontanama pored Nacionalne i sveučilište biblioteke, ali tada su im žalbe odbijene. Ministar Ante Šušnjar (DP) je objavio da su oni pronašli nepravilnosti koje su odlučujuće i da nisu svi ponuditelji isto tretirani.

Kako smo doznali, druga dva žalitelja su sudjelovali na natječaju za Maksimir, ali nisu ni među prvih pet nagrađenih radova. Jedan žalitelj je studio Die Architekten CIE koji ima i svoj ured u Zagrebu. Drugi je zajednica ponuditelja londonskog ZHA Architectes i hrvatskog UPI-2M.

Berislav Medić, ugledni arhitekt i jedan od osnivača poznatog studija UPI-2M nam je kratko potvrdio da su oni jedni od onih koji su se žalili na izbor pobjedničkog rješenja za Maksimir. Oni su na natječaju nastupali zajedno sa tvrtkom ZHA Architectes. Osnivačica tog studija je čuvena pokojna arhitektica Zaha Hadid koja je projektirala neke od najljepših zdanja na svijetu.

Medić nam kaže da su se u tvrtki dogovorili da ne žele izlaziti s detaljima žalbe.

- Ali ima jako puno argumenata. Pustimo Državnu komisiju neka odradi svoj posao. Brzo će to biti vjerujem, u roku mjesec dana – rekao nam je Medić.