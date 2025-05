Javio se Trump: 'Ukrajina i Rusija će odmah pokrenuti pregovore o kraju rata!'

Donald Trump oglasio se na Truth Socialu nakon dvosatnog razgovora s Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini. Trump je otkrio da su pregovori prošlo odlično i da dvije strane rade na postizanju mira i prekidu rata.

- Upravo sam završio svoj dvosatni razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vjerujem da je prošao vrlo dobro.

Rusija i Ukrajina odmah će započeti pregovore o primirju i, što je još važnije, o ZAVRŠETKU rata. Uvjeti za to bit će predmet pregovora između dviju strana – i tako jedino i može biti – jer samo one poznaju detalje koje nitko drugi ne zna. Ton i duh razgovora bili su izvrsni. Da nije bilo tako, rekao bih to sada, a ne kasnije - napisao je Trump i dodao da Rusija želi ozbiljne trgovinske veze sa SAD-om.

Foto: Truth Social

- Rusija želi ostvariti veliku TRGOVINU sa Sjedinjenim Državama nakon što se ovaj katastrofalni "krvavi rat" završi i ja se s tim slažem. Postoji ogroman potencijal da Rusija stvori golem broj radnih mjesta i bogatstva. Njezin potencijal je NEOGRANIČEN. Isto tako, Ukrajina može izvući velike koristi od trgovine tijekom procesa obnove svoje zemlje - otkrio je Trump i dodao da se Vatikan ponudio kao domaćin zaraćenih strana.

- Pregovori između Rusije i Ukrajine počet će odmah. O tome sam već obavijestio predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, premijerku Italije Giorgiju Meloni, kancelara Njemačke Friedricha Merza i predsjednika Finske Alexandera Stubba , tijekom razgovora koji su uslijedili odmah nakon mog poziva s predsjednikom Putinom. Vatikan, kojeg predstavlja Papa, izrazio je snažan interes za domaćinstvo pregovora. Neka proces započne! - zaključio je Trump.

Putin je ranije također potvrdio da je razgovor bio dobar, ali naveo da se moraju ukloniti korijeni rata, što po Ukrajincima podrazumijeva, zamjenu Zelenskog proruskim režimom i pripajanje pet ukrajinskih pokrajina.