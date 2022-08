'Je li Dane znao za milijune? Taj je lukav. Veliki vjernici, iako ni u Jugoslaviji im nije bilo loše...'

U Škugorima, desetak kilometara od centra Šibenika, svi znaju za aferu Ina. Dane, do jučer umirovljenik koji je cijeli život radio u Stanici za tehnički pregled, poznata je ličnost. Kažu, vrlo je vrijedan, radio je dva posla. I u samom gradu, na selu, u polju... No, da ima toliko bogatog i utjecajnog sina Damira u Zagrebu, tvrde, nikad nisu ni sanjali. Škugorima se nisu vozili veliki i impresivni automobili s vozačima. Začuđeni su da je baš iz ovoga kraja jedan od glavnih lica afere svih afera.

- Otišao je sin Damir odavno, nije se ovdje pojavljivao, mi se njega nit' ne sjećamo. Sad kad ovo znamo, tek nam sad ništa nije jasno. A tek kad smo saznali da kraj nas živi jedan od najbogatijih penzionira u Hrvatskoj, e to je čudo. Je, vidjeli smo da je vikao: 'Lešinari, lešinari', ali to je tipični on, bahat, drzak, za zub više nego što je u Dalmaciji običaj - kažu lokalci.

Zakon šutnje u Škugorima je jasan. Mnogo se zna, ali se domaći ljudi ne žele javno isticati. Ipak, u pola glasa kažu nam da odemo do mjesne crkve Gospe od Zdravlja.

- Dane, kažete? I Rada? Vrlo vrijedni, okretni kako samo oni znaju. Ali veliki, doista veliki vjernici, na Boga nikad ne daju, to su vam doista najveći vjernici ovoga kraja. Evo, godina dana da su imali zlatni pir, pedeset godina braka su slavili, a tu je i ploča, na sve oni misle. Nije njima ni u Jugoslaviji bilo loše. Ali se Hrvatska pokazala kao puni pogodak što se para tiče - govori nam prolaznica u crnini i dodaje kako živi od 1800 kuna penzije.

Nesporno je, kažu mještani, da su Škugorovi vrijedni ljudi, ali gotovo pola milijarde kuna na računu nemaju ni mnoge europske obitelji plave krvi.

- Mi smo bili selo do prije dvadesetak godina. Onda se probio tunel Dumbočica, počele su se graditi i kuće za odmor, neke i s bazenima, ali eto obitelj Škugor bi mogla napraviti i dvorac, i sve su to Škugori uspjeli namaknuti u samo dvije godine - govore domaći koji u mjestu imaju tek jedan dućan i jedan caffe bar.

Razne teorije kolaju dok se pije kava.

- Pitanje je da li je ćaća Dane uopće to znao. Uvijek je bio lukav, nema se tu za njega što reći. Uvijek s pravim vezama, ali nismo znali da je imao vezu u samoj upravi Ine. Za pristojan život je imao, ali da mu je ovo trebalo, nikako. Novac je lijepo imati, ali baš da vrijedi ove sramote... - zaključuju stanovnici predgrađa Šibenika.

Za 50 godina braka napravio je spomen-ploču kraj crkve

Bogati hrvatski umirovljenik Dane prošle je godine sa suprugom radom proslavio 50 godina braka, zlatni pir. Da to nikad ne bude zaboravljeno, uz crkvu Gospe od Zdravlja postavljena je spomen-ploča kao podsjetnik na taj dan.

