Je li i vaše dijete zarobljeno u virtualnom svijetu? Poslušajte savjete dr. Ranka Rajovića

Sve se više roditelja i stručnjaka bori s padom koncentracije i nezainteresiranošću djece za obavljanje školskih i izvanškolskih zadataka. Dr. Ranko Rajović donosi korisne savjete za rad s djecom koja su “zapela” u virtualnom svijetu

<p>Sve brži razvoj tehnologije i njezine uporabe u svakodnevnom životu na prvi nam pogled olakšava obavljanje aktivnosti i poslova. Ali kako to inače biva, svaka medalja ima dvije strane. U ovom slučaju ona druga strana svjedoči o prevelikom utjecaju tehnologije na djecu. Korištenje <strong>društvenih mreža</strong> i učestalo <strong>igranje videoigara</strong> kao da su zarobili djecu u virtualnom svijetu. Mnogi roditelji i pedagozi bore se s tim, neuspješno pokušavajući smanjiti vidni utjecaj virtualnog svijeta na funkcioniranje svoje djece. Loše ocjene u školi, pad koncentracije i<strong> kronična nezainteresiranost</strong> za učenje samo su neki od problema s kojima se susreću i roditelji i pedagozi. Savjete za ovaj vrlo ozbiljan problem ima <strong>dr. Ranko Rajović,</strong> stručnjak za razvoj inteligencije kod djece.</p><h2>Doktor koji je spojio medicinu i pedagogiju</h2><p>Sigurno ste do sada barem jednom čuli za ime doktora Ranka Rajovića, koji diljem naše regije organizira i vodi mnoge seminare i kampove pristupačne svima, a koji pomažu u radu i odgoju djece. Njegov rad najviše je usmjeren na razvoj njihova <strong>kognitivnog razmišljanja</strong>. Ranko Rajović specijalist je interne medicine, magistar neuroendokrinologije i doktor sportskih znanosti koji predaje na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Također je dugogodišnji predsjednik Odbora za darovite u međunarodnoj <strong>udruzi Mensa i UNICEF-ov</strong> suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece. </p><p>Svojim dugogodišnjim istraživanjima dječjeg ponašanja i funkcioniranja mozga došao je do vrlo korisnih informacija te razvio mnoge učinkovite strategije za rad s djecom, jednako primjenjive svima. Svojim pristupom u kojem spaja znanje iz medicine i pedagogije uvelike je pomogao roditeljima, odgojiteljima i učiteljima.</p><h2>Istražio utjecaj virtualnog svijeta na djecu</h2><p>Najnovije istraživanje dr. Rajovića bavi se upravo utjecajem virtualnog svijeta na razvoj i ponašanje djece. Prema njegovim istraživanjima, dječji je mozak pretjerano usmjeren na suvremenu tehnologiju, koja mu pruža priliku da zakorači u potpuno nestvarno stanje stvari i neki super uzbudljivi svijet iz kojeg se <strong>teško izlazi</strong>. Tako se sve češće događa da se nakon prestanka korištenja računala, mobitela ili videoigre dijete s mukom vraća obavljanju svakodnevnih zadataka u školi i kod kuće.</p><p>Prema doktoru Rajoviću, loš utjecaj tehnologije najviše se očituje kroz <strong>poteškoće u savladavanju gradiva </strong>u školi. Naime, ulaskom u virtualni svijet, dijete prima na tisuće impulsa i, kad treba učiti, njemu postaje dosadno te mu pada koncentracija. Studije doktora Rajovića tako su otkrile kako se dječji mozak može najviše <strong>15 minuta</strong> fokusirati na učenje, poslije čega mu treba dulja pauza, nakon koje opet ide učenje, ali isto tako ne dulje od 10 minuta. Zbog toga je neupitno kako nove tehnologije imaju intenzivan utjecaj na kognitivni razvoj djeteta.</p><h2>Prijavite se na webinar dr. Ranka Rajovića</h2><p>Kako bismo mogli pomoći našoj djeci i učenicima, prvo se mi moramo educirati i pobliže upoznati s problemima koje sa sobom donosi suvremena tehnologija. Potrebno je saznati kako izbjeći zamke virtualnog svijeta, kako doći do korisnih i primjenjivih savjeta i uputa za igre i aktivnosti koje utječu na kognitivni razvoj djeteta. Dr. Rajović i za to ima rješenje te nam je tako ovog prosinca pripremio webinar pod nazivom <a href="https://www.biramzdravlje.hr/blog/novi-webinar-s-dr-rajovicem-a333" target="_blank"><strong>"Skrivena opasnost novih tehnologija - Djeca zarobljena u digitalnom svijetu“</strong></a>.</p><p>Webinar se bavi problematikom utjecaja virtualnog svijeta na djecu, odnosno smanjenje njihovih kognitivnih sposobnosti, mašte i pomanjkanja senzo-motoričkog iskustva, čiji pad negativno utječe na pojedine dijelove mozga. Slušajući predavanje dr. Rajovića, moći ćete se upoznati s promjenama koje zahvaćaju dječji mozak prilikom predugog razdoblja provedenog u virtualnom svijetu, a također će vam pomoći odrediti granicu između virtualnog i stvarnog svijeta te vas upoznati s korisnim i štetnim online aktivnostima.</p><p>Na webinar, koji će biti <strong>10. prosinca u 18 sati </strong>putem platforme ZOOM, svi su dobrodošli, a kotizacija iznosi <strong>75 kn.</strong> Prijavu i uplatu možete izvršiti <a href="https://tpos.payway.com.hr/10002053.aspx" target="_blank">ovdje</a>.</p>