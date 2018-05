Je li pretjerala? Komičarka na gala večeri izvrijeđala Trumpa

Još se sliježu dojmovi nakon kontroverzne subotnje svečane večere dopisnika Bijele kuće, na kojoj su svi ostali šokirani žestokim šalama komičarke Michelle Wolf na račun predsjednika Donalda Trumpa i njegova administracije.

Jedan dio brani njezino pravo na slobodu govora, a drugi tvrde da je komičarka bila previše vulgarna te da je otišla predaleko.

POGLEDAJTE NASTUP KOMIČARKE

U polemiku o njezinom nastupu uključio se i Trump, nazvavši Wolf 'prljavom komičarkom koja je totalno podbacila', a sam događaj 'sramotnim za sve koji su povezani s njim'.

- Umirovite večeru ili počnite ispočetka - zaključio je.

Inače, Trump je prvi američki predsjednik koji ne dolazi na godišnje svečane večere dopisnika, smatrajući da su američki mediji nepravedni i neprijateljski nastrojeni prema njemu.

The White House Correspondents’ Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy “comedian” totally bombed (couldn’t even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over!