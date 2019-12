Je li se umorila? Predsjednica otkazala obraćanje u Joševici

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović neće danas nazočiti komemoraciji u Joševici, izvijestili su u ponedjeljak iz njezinog Ureda.

Otkazuje se program Predsjednice Republike najavljen za danas u 12 sati u naselju Joševica (Glina), stoji u priopćenju.

Grabar-Kitarović trebala je, kako je ranije najavljeno, nazočiti obilježavanju 28. obljetnice stradanja mještana naselja Joševica u Domovinskom ratu.

Ostale za danas predviđene aktivnosti odvijat će prema rasporedu.

Podsjetimo, predsjednica je jučer bila u Osijeku jer je opet plijenila pozornost svojim izjavama.

Osim izjave da joj je Luka Modrić kao sin, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na predizbornom skupu u Osijeku zapanjila je mnoge svojim izjavama o novim radnim mjestima i plaćama u tisućama eura.

Rekla je tako kako će "otvoriti nova radna mjesta", iako neki tvrde da se to ne može.

- Tvrdim da se to može, jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade - istaknula je.

No, koje su to države s kojima se dogovarala nije precizirala, kao ni kakav je to posao za koji bi Hrvati ovdje mogli zarađivati 8000 eura.

- Nemojte podcjenjivati svoj glas, meni je svaki glas bitan, jer je glas od mojega naroda, a ja vam jamčim da ću i dalje biti vaš glas i vaša predsjednica - poručila je Grabar-Kitarović.

Tema: Hrvatska