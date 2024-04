'Je li trgovanje utjecajem ako tražiš otvaranje računa rođaku pod sankcijama zbog kapitala'

- Vidim da je Zoran Milanović javno pozvao na moje hapšenje zbog navodnog trgovanja utjecajem. E, sad ja tebe Milanoviću javno pozivam da odgovoriš na dva pitanja:

1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom?

2. Što si dobio kod protučinidbu za taj angažman?

Podsjećam te da je pomaganje sankcioniranim osobama i kršenje sankcija kazneno djelo. Kako bi ti rekao Zorane Milanoviću, tjerao si lisicu, a istjerao King Konga - naveo je Butković

Milanović se danas osvrnuo na sadržaj navodnih poruka između Butkovića i Josipe Plesić (Rimac).

- Što rade ovo dvoje? To nije niti prvi put, to rade svi i u tome ih se hvata kao mrave, i nikome ništa. I onda mi govorite o jednakosti pred zakonom? Kako je moguće da imate trgovanje utjecajem, Rimčevka traži i moli Butkovića da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kolike su šanse da Butkovića ta firma odbije? Kako se to zove? Je li to kriminal? Jel to trgovanje utjecajem? U trećoj republici to će biti prva dnevna raspored, iskorjenjivanje poganog shvaćanja vlasti - kazao je Milanović.