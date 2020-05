Jedan Čeh ne čini ljeto, ali je dobar znak da pomalo dolaze...

Na Makarsku rivijeru, u Malu Dubu, došli su iz grada Olomouca. Tražili smo ih nazivajući brojeve telefona iznajmljivača. Najprije smo se čuli sa starijom gospođom koju je ozbiljno zanimalo "a zašto tražite te Čehe? Ali su se već izgubili?"

Nisu, objasnili smo. Nego su jučer na češku televiziju poslali snimku s mora odakle pozivaju sunarodnjake da dođu na ljetovanje u Hrvatsku. Već u iduća dva nasumična poziva došli smo do Ane Klinac, iznajmljivačice kod koje su odsjeli. Mala Duba je zbilja mala. Nema niti 200 stanovnika. Ni biračko mjesto. Dio je Živogošća, a Živogošće je dio Podgore.

- Zato je meni neopisivo drago da je naša Mala Duba završila tako na češkoj televiziji i da su ljudi vidjeli kako smo mi lipo misto - počinje nam priču Ana. Ona govori i češki i hrvatski pa je prevodila dojmove Ive Hegera, supruge mu Gabrijele i njihova dva sina. Obitelj će najmanje dvadeset dana ostati na Makarskoj rivijeri.

Ivo je inače novinar, ima portal e-Jadran.cz gdje izvještava o situaciji u Hrvatskoj.

- Oni su među prvin češkin gostima u Hrvatskoj. Dan nakon šta su došli odma su išli na ribarnicu u Makarsku i tamo su ga, kaže, svi lipo dočekali. Ko nikad! Razveselili se češkin gostima - prevodi Ana. A Heger dodaje da kako je Hrvatska puno sigurnija od njihove domovine.

- Ovdje je puno, puno, puno manje opasnosti od koronavirusa. Ljudi su jako dobri, priroda je krasna, a zemlja sigurna. U Češkoj još nije ukinuta karantena. Ako se sada vratimo morali bi u samoizolaciju, tako da planiramo ostati u Hrvatskoj dok mjere u Češkoj ne popuste - najavljuje turist.

Smještaj u Maloj Dubi rezervirali su prije pandemije. Na pitanje jesu li jednostavno ušli u Hrvatsku, odgovara iznajmljivačica:

- Kad su bili na granici, onda su policajci mene zvali da pitaju jesu li to stvarno moji gosti. Ivo i obitelj pokazali su da imaju rezervaciju kod mene. S granice su me još pitali znam li za epidemiološke standarde, rekla sam im da sam sve pripremila. Gosti su došli bez zaustavljanja, a kako san čula, u Austriji čak kontroliraju i koliko je goriva u autu da vide mogu li ljudi proć bez stajanja do odredišta - veli gospođa Ana.

Čehe je dočekala s dezinficijensom. Temperaturu mjere tri puta na dan. A kad god izađu, ona provjetrava.

- Držimo se razmaka od metar i pol, često peremo ruke i minjamo ručnike svaki dan u apartmanu. Sve san to napravila kako je epidemiološki zavod reka. Pripremamo sada i druge apartmane jer 1. lipnja nam dolazi gošća iz Švicarske - usput će Ana. Gospođa iz Zuricha stalni je gost, baš kao češka obitelj. Hegerovi dolaze godinama na Jadran, pa čak i izvan sezone. Božiće znaju provoditi u Splitu, a trude se tri do četiri puta posjetiti Hrvatsku.

