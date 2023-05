Jedan dan u životu medicinske sestre: 'Plaće su premale, a na smrt se nikad ne navikneš...'

Vrlo je teško danas biti medicinska sestra, i to na jednom od frekventnijih odjela pulske Opće bolnice. Tamo vidite sve. Pacijente u teškom zdravstvenom stanju, ljude koji se bore za goli život, mlade ljude kojima je otkrivena zloćudna bolest i ne možete im pomoći... Mogla bih nabrajati do sutra. Mislim da je općenito zvanje medicinske sestre još nedovoljno dobro prihvaćeno u današnjem društvu. Ne priznaju nam dovoljno status, a to povlači i budućnost za sobom, kaže nam medicinska sestra iz pulske bolnice.