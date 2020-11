Mladić i dalje kritično: 'Nismo znali što nas čeka, oko nas krš i padina, nije ih bilo lako izvući'

Terenac kojim su mladići izletjeli u provaliju kod Tulovih greda potpuno se raspao. Medicinska sestra Thelma Soljačić sudjelovala je s liječnicima u spašavanju. Prizor je bio strašan. Ležali su na padini, jedan ispod drugog

<p>Nismo znali što nas čeka kad dođemo gore jer je telefonska veza bila loša, čak nismo bili sigurni ni koliko je ozlijeđenih ljudi, ni koliko su im teške ozljede, rekla nam je medicinska sestra hitne pomoći <strong>Thelma Soljačić</strong>. Ona je bila dio tima hitne pomoći koji je krenuo iz Posedarja, a drugi tim poslali su iz Starigrada.</p><p>Poziv je u subotu stigao s vrha Velebita, s Tulovih greda ispod koje prolazi makadamska Majstorska cesta. Njome su se vozila dva mladića stara 23 godine iz Zagreba. Vozeći prebrzo, u zavoju su terencem probili zaštitni zid i sletjeli 60 metara duboko u provaliju. Obojica su ispala iz automobila koji se kotrljao niz oštru padinu i raspao. Jedan je mladić prošao s lakšim ozljedama, no drugi je teže ozlijeđen.</p><p>- Na intenzivnom je odjelu u zadarskoj bolnici, s teškim ozljedama. Život mu je još u opasnosti, ali mlad je i u fizički dobroj formi, nadam se da će biti dobro - dodala je medicinska sestra Soljačić. </p><p>Prizor je bio strašan. Kako nam kažu očevici, mladići su ležali na oštroj padini, jedan ispod drugoga, nakon što su ispali iz auta koji se zaustavio još niže od njih. Prednji kraj auta je otpao i završio 30-ak metara dalje, zajedno s kotačima i dijelom osovine. </p><p>Dečki su vozili u skupini pa su drugi izletnici jeepovima odmah nakon nesreće oko 13.30 sati pozvali hitnu pomoć, policajce, vatrogasce, centar 112 i, za svaki slučaj, gorske spašavatelje. </p><p>- Mi smo krenuli iz Zadra, a jedan naš član bio je u Karinu pa je i on požurio gore. Međutim, vratili su nas nazad jer naša pomoć nije bila potrebna - rekla nam je <strong>Jana Mijailović</strong> iz HGSS-a.</p><p>Djelatnici hitne pomoći sami su izvukli unesrećene.</p><p>- Nije ih bilo lako iznijeti ih jer nas je bilo tri žene i dva muškarca u dva tima, a uokolo sve krš i ledina na strmoj padini. Naš tim je bio zadužen za teško ozljeđenog mladića koji je bio bez svijesti. Njegov prijatelj koji je prošao s lakšim ozljedama pitao me za njegovo zdravlje - kazuje nam Thelma Soljačić te dodala da je nakon toga uslijedio spust po planinskim obroncima i transport do Zadra.</p><p>- Bila je prilična gužva gore na planini pa se nije bilo jednostavno ni popeti ni spustiti kombijem hitne pomoći. Mimoilazili smo se s automobilima po zavojitoj cesti nekoliko puta pa čak i s jednim kamionom. Vozio je drva i mislim da je oštetio kamion dok nas je propuštao da prođemo u zavoju - dodala je. Vatrogasni dobrovoljci iz DVDa Jasenice i Žegar osigurali su kraću rutu hitnoj pomoći na putu do zadarske Opće bolnice budući da njihova pomoć također nije bila potrebna, jer je ekipa hitne pomoći uspjela doći do unesrećenih, izvući ih i odvesti.</p><p>- Kad sam došao sve je već bilo rješeno pa sam osigurao da im se skrati put do bolnice preko autoceste, gdje postoji izlaz za nuždu kod tunela Sveti Rok. Tamo sam ih dočekao i uputio kuda proći - kazao nam je vatrogasac Ante Zubak.</p>