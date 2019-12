Jedan mrtav i troje izbodenih u SAD-u, uhitili su napadača

U krvavom napadu u Oregonu jedan čovjek je ubijen, a još je troje izbodeno u mahnitom pohodu muškarca koji je ubrzo priveden.

Muškarac je prvo ušao u banku u gradu Beavertonu gdje je izbo nekoliko ljudi, a potom je ukrao automobil i pobjegao. Uhitili su ga par kilometara dalje u stambenom naselju, prenosi Fox.

Murray Hill stabbing suspect has been apprehended and is no longer danger to the public.