Jedan prosvjetni sindikat ide u prosvjed, drugi poručuje: To nije dobar put, postigli smo puno

Prije točno godinu dana tisuće prosvjetara na velikom prosvjedu su zatražili povišice, koje su i dobili. Danas sindikat Preporod traži da im se plati dodatni rad u online nastavi, SHU kaže, ima važnijih problema

<p>Nakon najave sindikata <strong>Preporod</strong> o prosvjedu njihovih članova, nastavnika, učitelja i nenastavnog osoblja, ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja, oglasio se i <strong>Sindikat hrvatskih učitelja (SHU)</strong>.</p><p>- U siječnju 2021. godine nastupit će primjena rasta osnovice i primjena prava po Uredbi i Sporazumu te će svim zaposlenicima u sustavu obrazovanja, s ovim zadnjim korakom isplate, <strong>plaće rasti ukupno 6,11% plus 6,12%</strong>, a pojedinim zaposlenicima i više, što predstavlja najveći rast plaća u sustavu obrazovanja unutar 13 mjeseci, a sve kao rezultat najdugotrajnijeg štrajka u Republici Hrvatskoj.</p><p>Iako su se, kako kažu, primarno bavili rješavanjem zaostajanja plaća u prosvjeti, u SHU ističu kako su i<strong> drugi problemi brojni</strong>:</p><p>- To su, prije svega, problemi koji se tiču uvjeta rada u vrijeme pandemije COVID-19 (rad u samoizolaciji, kontinuirani rad u školi i online, nedostatna naknada za bolovanje, nedostatna zaštita zaposlenika u sustavu obrazovanja, nepostojeća zaštita izrazito vulnerabilnih zaposlenika, korištenje vlastitih resursa prilikom rada od kuće), problem zabrane zapošljavanja (primjerice od 791 zahtjeva za zapošljavanje spremačica, zaposleno je samo njih 20 na upražnjena radna mjesta te još 90 na određeno vrijeme zbog COVID-19), omogućavanje dodatnih programa za prevenciju stresa, jačanje motivacije i kognitivnih sposobnosti učenika, rješavanje dugotrajnog problema nejednakog položaja zaposlenika s ugovorima na određeno, izmjene mnogih zastarjelih i neefikasnih pravilnika i zakona i dr.</p><h2>Online akcije za prosvjetare</h2><p><strong>No umjesto prosvjeda</strong>, SHU se priklanja socijalnom dijalogu s Vladom, te najavljuju kako idući tjedan pozvani na sastanak s ministrom Fuchsom kao "Veritkala sindikata obrazovanja". Zbog toga su otvorili online akcije 1 i 2 kako bi prikupili stavove zaposlenika o uvjetima rada tijekom COVID-19 pandemije.</p><p>- Smatramo da je od ključne važnosti <strong>uvažavanje mišljenja struke</strong>, detektiranje problema te inzistiranje na njihovom rješavanju. Ministru ćemo predstaviti i analizu prikupljenih podataka s terena, a po pitanju uvjeta rada za vrijeme COVID-19 pandemije, dok je online akcija 2, po pitanju nejednakog položaja zaposlenika s ugovorima na određeno, još uvijek u tijeku. Cilj je akcija prikupiti stavove iz škola te inzistirati na rješavanju uočenih problema kako bi sustav obrazovanja bio kvalitetniji za sve njegove dionike.</p><p>Sam najavljeni prosvjed mnogi iz prosvjete smatraju nepotrebnim, te skretanjem negativne pažnje na probleme nastavnika, a slično smatra i ministar Radovan Fuchs.</p><h2>Fuchs: Zahtjevi su pretjerani</h2><p>- Znamo o čemu se radi, o zahtjevima za reguliranje dodatnih primanja i nekakve pritužbe na umanjenja plaće ako netko od zaposlenika završi u samoizolaciji. Mislim da su svi ti zahtjevi prilično <strong>upitni i problematični</strong> pogotovo u ovom trenutku, kada je ova vlada ispoštovala ono što je obećala unatoč predvidljivom padu BDP-a i u takvim okolnostima jasno i glasno rekla da će svima u obrazovanju 1.siječnja podići plaće za 4 posto i to nije bilo lako i jednostavno i stoga mislim da su ti zahtjevi malo pretjerani - kazao je Fuchs za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3932376/ministar-fuchs-za-rtl-danas-o-prosvjedu-nastavnika-i-ucitelja-njihovi-zahtjevi-su-malo-pretjerani-i-problematicni/">Vijesti RTL-a</a>.</p><p>Kako je najavio predsjednik Preporoda<strong> Željko Stipić</strong>, u prosvjed ulaze zbog četiri glavna razloga, paralelna nastava, refundacija troškova, plaća za vrijeme bolovanja i manjak spremačica.</p>