Pozdravljamo uvođenje Covid potvrda, apsolutno. Smatramo da ih je trebalo uvesti doslovno svugdje jer se zaista nalazimo na vrhuncu zdravstvene krize, poručila je saborska zastupnica platforme Možemo, Sandra Benčić, komentiravši uvođenje Covid potvrda od 15. studenog u sve državne i javne službe, kako za zaposlenike, tako i za građane koji dolaze u te institucije.

Zbog pritiska na zdravstveni sustav, koji se bavi liječenjem Covid bolesnika, naglasila je, drugim pacijentima se odgađaju pregledi, terapije, operacije.

- Mi smo sada u poziciji da kao društvo moramo zaštititi i sebe kao pojedince, ali i kao zajednica. Zaista apeliram da slušaju svoje liječnike koji će im znati objasniti zašto je važno cijepiti se i da je cjepivo za sada jedini efikasni mehanizam koji nas štiti od najtežih oblika bolesti i smrti. Cjepivo nije svemoguće, ali ako nas zaštiti u toj mjeri da odbolujemo par dana dma, onda smo napravili jako puno jer smo spasili zdravstveni sustav, onaj koji trebaju drugi koji boluju od drugih, opasnih bolesti - poručila je istaknuvši kako je iznimno bitno zaštititi djecu i mlade.

- Oni su puno pretrpjeli u ovoj krizi i škole moraju biti zadnje koje će se zatvarati. A ako to želimo, da djeca imaju normalno djetinjstvo, najbolje što mi odrasli možemo učiniti je da se cijepimo - rekla je Benčić.

Zahtjevaju od Vlade da promijeni komunikatore koji se obraćaju građanima.

- Stožer očigledno to ne može dovoljno dobro raditi, postoje drugi liječnici, medicinske sestre, građani koji su se cijepili, a koji nam mogu prenijeti poruku o cijepljenju - poručila je istaknuvši kako Vlada nije bila odlučna u donošenju mjera, kao niti u kontroli njihovog pridržavanja.

- To se trebalo uvesti i prije jer smo znali da će studeni i prosinac biti vrhunac i da ćemo imati pritisak na zdravstveni sustav. Nije im trebala baab Vanga da im to objasni, imali su primjer od prošle godine i svi smo znali da će se ovo dogoditi. No, Vlada nije imala u tome odlučnost, dapače, premijer je govorio da se ne želi zamjerati antivakserima - rekla je naglasivši kako si ne možemo priuštiti da nam 50 ljudi dnevno umire.

'Vlada i Stožer su odgovorni za ovu situaciju'

Ivana Kekin, koja u Saboru djeluje s Benčić kroz Klub Zeleno-lijevog bloka, istaknula je kako su oni svi cijepljeni, a ona i trećom dozom obzirom da je zdravstveni djelatnik.

- Od svojih kolega dobivam informacije da se na ulazu u bolnice slabo kontroliraju Covid potvrde i slažem se s kolegicom Benčić da sve ovo pozdravljamo ako će se to kontrolirati i provoditi tako. Onda ima smisla. Ako neće, onda će izazivati frustraciju, izostat će rezultati pa ćemo antivakserima dati argument u ruke da su ovakvi potezi beskorisni - poručila je naglasivši kako je zdravstveni sustav u jako teškom stanju.

- Božinović kaže da se ne kasni s mjerama i da je ovaj val došao jako brzo i iznenađujuće, ja mislim da je to suluda tvrdnja jer su to znanstvenici i liječnici upozoravali još ljetos - naglasila je dodavši kako su Stožer i Vlada odgovorni za ovu situaciju u kojoj smo se našli.

- U ovom času jedini diskriminirani su cijepljeni zato što su cijepljeni ti koji imaju znatna ograničenja radi toga što se jako puno građana nije cijepilo. I onda cijepljeni nemaju mogućnost da ostvare pravo na zdravstvenu skrb radi toga što ogromna količina necijepljenih sada puni odjele bolnica - poručila je.