Jedini parfumer: Tomislav (36) 'miksa' parfeme srcem i dušom

Način na koji Tomislav Vrbanec (36) iz Čakovca govori o mirisima usporediv je jedino s poimanjem zaljubljenosti. Svestrano, pomalo idealizirano i s jakim osjećajem.

No razlika je jedino što njegova zaljubljenost u parfeme traje već 12 godina. Hrvati ga slabo poznaju iako je jedini školovani master parfumer kod nas, stranci malo više, a u parfemskoj industriji je prava “faca”. Njegova priča, kaže, krenula je sasvim slučajno.

- Bio sam u Puli na nekoj konferenciji i u liftu sam upoznao Švicarku Mary. Radila je za Givaudan i tržištu bivše Jugoslavije prodavala njihove sirovine. Tad to nisam znao, a mi smo odmah ‘kliknuli’. Ona me povezala sa svim mogućim proizvođačima - rekao je Tomislav. Igrom slučaja, to se dogodilo nedugo nakon što je s majkom razgovarao o pokretanju obiteljskog posla. Željeli su da bude kvalitetan i dugoročan.

- Ona mi je rekla: ‘Tomislave, jesmo mi tak blesavi da ne možemo proizvoditi parfeme?’. Od tada su mi se stvari u životu neplanirano poklopile. Vjerujte da je to bila lutrija - uvjeravao nas je. Počeo je u rodnom Čakovcu, gdje su radili s gotovim recepturama, zatim je upisao trogodišnju francusku školu za parfumere u Grassu. Tvrtka sad broji 70 zaposlenih, a godišnje proizvedu od pet do šest milijuna bočica za svjetske, ali i domaće brendove. Tri proizvodne linije im se nalaze u Francuskoj, u Marseilleu. Tomislav je i prvi koji je izradio parfeme hrvatskih gradova i otoka, takozvani Croatian Collection. Inspiracija za takav pothvat, kaže, proizašla je iz svakodnevice.

- Moj idealni godišnji odmor je plaža, tu i tamo koji galeb, more i bor. Zamislite da ste u hladovini i zapuše vam povjetarac, a vi osjetite taj miris. Možda to laik ne osjeti, ali ja pokušavam svaki od tih mirisa razdvojiti u mozgu i nosu. Tad mi na pamet padne jako puno ideja - objasnio je. Ti su mirisi konkretno poslužili za kreiranje “Dalmacije”.

- Srce i dušu dao sam u parfem Zrinski koji sam napravio za Međimurce. U njegovu izradu je uloženo toliko ljubavi - rekao je. Sastoji se od biljki iz Međimurja, primjerice mirise ljubičice, šafrana, trske, božura, đurđice... Trenutno su dostupni preko interneta, a nadaju se da će njihov trud prepoznati i turističke zajednice diljem zemlje.

- Zašto bi pola grada mirisalo na ‘One Milion’ ili ‘Coco Madamoissele’? To je razlika između tržišta bivše Jugoslavije i londonskog i francuskog, gdje žena ne želi mirisati kao svaka druga u gradu već želi biti jedinstvena. Svi imamo različitu kožu, različite smo dobi i vodimo drugačiji stil života. Tako i svaki parfem na nama miriše drukčije - objasnio je. Pritom me dobronamjerno “pokudio” jer nisam znala točan naziv parfema koji koristim.

- Znate kako Parižanke biraju parfeme? S mamom obilaze parfemske kuće i biraju brend kojem će biti vjerne do kraja života. To je cijela priča. Traje po mjesec dana. Nije ‘idemo tu, mama, kupi mi to i idemo doma’. Prolaze kroz sve sastojke i note - rekao je Tomislav.