Jedini restoran koji radi u Belgiji: Glavni kuhar poslužuje goste u kamperima

Mjere izazvane korona virusom, spriječile su belgijskog kuhara da otvori svoj restoran. No, usprkos zabranama, pronašao je alternativno rješenje i otvorio drive-in restoran u svom kamperu.

<p>Usprkos strogim mjerama u cijelom svijetu uzrokovane naglim porastom zaraženih korona virusom, belgijski je chef Mattia Collu pronašao zanimljivo rješenje otvaranja restorana. Na svom privatnom posjedu otvorio je drive-in restoran u kamperu, prenosi <a href="https://5minutes.rtl.lu/lifestyle/insolites/a/1622023.html">RTL 5 minutes</a>.</p><p>Iako je u planu imao otvaranje tradicionalnog restorana, nenadane mjere izazvane korona virusom prisilile su ga da krene u drugom smjeru. Odlučio se usprotiviti pravilima i otvoriti restoran u svom dvorištu. </p><p>Očistio je svoj stari kamper i unutra postavio stolove i stolice kako bi gostima omogućio što bolju uslugu. Kao i većina ostalih ugostitelja prvo se dosjetio dostave hrane, no razmišljajući o tome sinula mu je ideja o posluživanju hrane u kamperu. </p><p>Naravno, u restoranu se poštuju sve epidemiološke mjere te je mogućnost zaraze minimalna. Hrana se priprema u kuhinji, zatim se zapakira u aluminijsku foliju, a nakon toga ju konobar poslužuje gostima u kamperu. </p><p>U kamperu se poštuju sve propisane mjere te se posebno pazi na držanje distance.</p><p>Restoran je primarno riblji te poslužuje svježa riblja jela koja se kreću od 30 do 58 eura. </p><p>Uz uslugu jela i pića, restoran nudi i mogućnost noćenja. Gosti imaju mogućnost iznajmiti kamper i prespavati u njemu ako to žele. </p><p>Ovaj je neobičan restoran odmah privukao pažnju i oduševio brojne goste željne prave morske hrane.</p><p>- Napokon možemo izaći nekamo i pojesti kvalitetnu hranu. Osjećamo se kao da smo kod kuće, samo što ne moramo mučiti s kuhanjem - rekao je jedan od gostiju.</p><p>- Došli smo vidjeti jedini restoran u Belgiji koji je otvoren. Kada smo čuli za ovu fenomenalnu ideju, odmah smo pohrlili vidjeti. Oduševljeni smo - objašnjava jedan od gostiju u trenutku kušanja morskih plodova u kamperu sa svojom ženom</p><p> </p><p> </p>