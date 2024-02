Jednom Gazda, uvijek Gazda. Nedavno je hranio golubove, a danas tvrdi kako bi bio premijer

Prije šest godina hranio je golubove u zagrebačkom parku, a sada bi htio biti premijer.

Osoba koja je bježala od hrvatskog pravosuđa i hrvatskih zakona, skrivala se u Londonu, odbijala izručenje Hrvatskoj i izvlačila se na tvrdnje da je žrtva političkog progona, sada bi htjela preuzeti vlast nad tim istim institucijama, pravosuđem, mehanizmom i metodama vladanja.

Osoba koja je vladala Hrvatskom sa sigurne uzvisine svog dvorca/hotela i s komforne udaljenosti svog privatnog otoka, sada bi zajedno s hrvatskim narodom izašla na izbore.

Ivica Todorić, nekadašnji gazda Hrvatske, osnovao je stranku "Zajedno Hrvatska".

Spašava državu ili sebe?

Nekad je zajedno s politikom gradio svoje poslovno i privatno carstvo, pa kad je ponosno predao hrvatskoj državi "sve što je gradio 40 godina", a onda je propalo, sada sa svojom političkom strankom želi spasiti Hrvatsku.

I on je, naravno, protiv HDZ-a, kao i svi drugi akteri na političkoj sceni, i to nakon što je HDZ prije šest godina odbio njegove vapaje za spašavanjem Agrokora, a on zatim optužio Plenkovića da mu je uzeo carstvo i potjerao ga u izgnanstvo u London.

Nekad mu je trebala politika, a evo, sada Ivici Todoriću, posrnulom tajkunu u prolazu, trebaju građani.

"Odmah po završetku procedure i izlaska u medije, kroz dva dana imali smo nešto više od 2000 članova. Očekujemo ih puno, u tisućama", rekao je Todorić na N1 televiziji. Uz zanimljiv dodatak: "Sam ću pobijediti HDZ".

Valjda je zato stranku nazvao "Zajedno Hrvatska".

Svi su uz njega, ali je on sam.

Samo premijer

Kaže da neće ići u Hrvatski sabor, da neće sjediti u Saboru, niti će biti predsjednik Sabora. "Zanima me samo da budem premijer", kaže on.

Jednom Gazda, uvijek Gazda.

Svejedno, zanimljivo je pozicioniranje Ivice Todorića na političkoj mapi Hrvatske. Nakon što se ponovno ugodno smjestio na sigurnu uzvisinu iznad Zagreba, dodijeljenu nakon političke intervencije i promjene GUP-a u Gradskoj skupštini.

On se sada postavio kao nositelj pokreta otpora. Otpora, kako navodi u svom programu, "rasipništvu, nesmiljenoj pljački nacionalnih bogatstava, laganju svojim građanima, bahaćenju i negiranju pravne države". Otpora korupciji, politici, represiji, Plenkoviću i njegovim ljudima. Pritom je pozvao građane koji se "ne mire s postojećim stanjem" da mu se pridruže "u borbi za bolju Hrvatsku".

A to podsjeća na nekadašnju poziciju Živog zida.

Vođa otpora

Otpor establišmentu, vlasti i političkoj eliti, borba protiv korupcije i kriminala, laganja i bahaćenja, koketiranje s narodnim masama, s nezadovoljnim biračima, s frustriranima i gnjevnima, zanemarenim i zapostavljenim dijelovima društva, s društvenim gubitnicima u trenutku kad je on postao jedan od njih.

On je osvetnik na čelu kolone, a za njim jurišaju mase u rušenje postojećeg poretka.

On je, doduše, svojim bijegom u London pokazao kako se negira pravna država, premda nema sumnje da će taj disidentski, a kasnije i uznički staž na koncu iskoristiti za dokazivanje pravovjernosti pred svojim sljedbenicima.

Nekad je Todorić bio simbol establišmenta, sada je borac protiv njega. Nekad je bio utjelovljenje pojma društvene elite, a sada se oslanja na podršku antielitističkih masa. Nekad je živio s politikom, sad živi s građanima. Za koje nekad nije mario, a sada od njih traži pomoć, a možda u njima vidi spas.

Ljudi su bili sitni, a sada su bitni

"Za mene su ljudi bitni. Bez zadovoljnih ljudi koji ispunjeno žive od svoga rada nema sretne zemlje, nema budućnosti za generacije koje dolaze", rekao je nekadašnji vlasnik koncerna u kojem je niske plaće zaposlenika opravdavao tržišnim uvjetima, dobavljače financirao bonovima, praktički pretvorenima u paralelnu valutu, a medije i javnost držao taocem svoje moći i svog utjecaja.

A sada, ulazak u politiku osobe pod kaznenim progonom može se tumačiti i kao pokušaj da se spasi od zatvora, skrivajući se iza velikih parola i širokih narodnih masa. Otprilike kao Donald Trump.

Todorić je godinama bacao građanima mrvice, kao golubovima na zagrebačkim trgovima, a sada traži njihove glasove.

U svakom slučaju, izlazak posrnulog Gazde na parlamentarne izbore, ako do toga uopće dođe, bio bi socijalni, politički, psihološki eksperiment. Na izbore će izaći "Zajedno Hrvatska", ali sve se na koncu svodi na rješavanje sudbine jedne osobe.

Samozvanog premijera.