Četveročlana obitelj stranih državljana oporavlja se od stresa, no nasreću nisu ozlijeđeni kad su u utorak uvečer doživjeli havariju u uvali Točinjak na otoku Braču. Spašavatelji pretpostavljaju da ih je ulovilo nevrijeme, s obzirom na to da je s padanjem mraka bura jačala, te da su se pokušali skloniti u sigurnu uvalu.

No mrak i snažan vjetar pokazali su se puno jači te se njihova jedrilica nasukala. Stijene su probile oplatu pa je more počelo nadirati u plovilo. Vjetar i valovi nastavili su ljuljati jedrilicu pa su muškarac, žena i dvoje djece skočili u more i završili na obali. U pomoć su pozvali centar 112.

- Zvali su nas i iz policije i centra 112 da hitno treba pomoći ljudima s djecom iz nasukane jedrilice. Bura je bila sve gora i odmah je krenulo nas četiri s dva vozila. Uzeli smo puno deka i termo folija jer nismo znali u kakvom su stanju - ispričao nam je predsjednik DVD-a Selca Tino Štambuk.

Stranci su završili na mjestu sedam kilometara udaljenom od prvih naseljenih kuća. Vatrogasci su ih pokušavali locirati te su ih zvali putem razglasa. Nasreću uspjeli su ih čuti te su se našli na obali.

- Bili su mokri i promrzli, no nisu trebali medicinsku pomoć. Kad smo ih utoplili, morali smo na jedrilicu kako bi spriječili da potone. Mora je već bilo unutra, zatvorili smo plin i spriječili istakanje goriva. Uspjeli smo spriječiti da je nevrijeme odnese i potopi - kaže Štambuk.

Obitelj su na kraju smjestili u mjestu Povlja gdje su prenoćili. Jedrilicu će otegliti čim vremenski uvjeti budu povoljni.