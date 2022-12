Jedriličare spasili nakon 10 dana u Atlantiku: 'Uhvatila nas je oluja, čudo da su nas našli'

Joe DiTomasso (76) i Kevin Hyde (65) 3. prosinca zaputili su se na zabavno jedrenje od New Jerseyja do Florida Keysa, no stvari su krenule po zlu.

Nakon što su napustili Oregon Inlet izgubili su kontakt sa svojom obitelji. Također im je ponestalo goriva i struje te su više od deset dana plutali po Atlantskom oceanu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Spasili su ih u utorak, a s njima je bila i pudlica Minnie. Uočila ih je posada tankera oko 340 kilometara od obale Delawarea, priopćila je američka obalna straža.

- Čudo je što su nas uopće pronašli. Tada smo već bili izvan plovidbenih ruta. To je vjerojatno bio zadnji brod koji nas je mogao uočiti - ospričao je Hyde.

Obalna straža je u nedjelju pokrenula potragu. Muškarci su bili na jedrilici od 9 metara. Ostali su bez goriva i struje, zbog čega im nisu radili radio i navigacija. Potrgao im se i jedan jarbol. Hyde je ispričao da je jarbol puknuo nakon što ih je zahvatila jaka oluja s valovima od 12 metara.

- Nikad u životu nisam doživio tako jak vjetar. Zvučalo je kao da je vani sam vrag. Nakon nekog vremena smo bili bez vode i s jako malo hrane. Sisali smo vodu iz cijevi. Rezali smo cijevi samo da dođemo do nešto vode - rekao je DiTomasso.

Najčitaniji članci