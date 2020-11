'Jedu 50 kg hrane dnevno, a došao nam je i veterinarski račun od 17 tisuća kuna'

Njuške iz skloništa Anima Dvor u Dvoru na Uni dobile su veterinarski račun od 17 tisuća kuna, jedu 50 kila hrane dnevno, a da nema Ivane Begović, bili bi na ulici. Sad trebaju našu pomoć da zadrže svoj dom

<p>Ovo sam počela sama prije 7 godina. Prije 5 je došao i suprug koji je radio sa mnom, no on je otišao prije dva mjeseca. Tad su ovdje bila 143 psa, a danas smo na 88 - govori <strong>Ivana Begović</strong>, osnivačica Udruge za zaštitu životinja <a href="https://www.facebook.com/Udruga-za-zastitu-zivotinja-Anima-Dvor-1688094701418647">Anima Dvor </a>u Dvoru na Uni.</p><p>Udrugu je uspjela registrirati prije 3 godine, a sada radi na registraciji skloništa. No da bi to napravila, prvo je morala urediti cijeli prostor po standardima veterinarske inspekcije, izgraditi prave bokseve i urediti teren. Sve je to radila sa suprugom, no prije dva mjeseca ostala je sama s kćerkicom i psima, u lošem zdravstvenom stanju. Uz sve te silne troškove i nedaće, ovih dana joj je stigao i račun za veterinara.</p><p> - Dobili smo račun od 17 tisuća kuna za cijepljenje i čipiranje svih pasa koji su ovdje. To ne možemo izbjeći, to im treba. Isto kao i hrana, za koju nam treba oko 7500 kuna mjesečno. Pojedu oko 50 kilograma hrane dnevno. Mi smo jedino sklonište u ovom području, prvi idući je tek 60-ak kilometara dalje, u Sisku - govori <strong>Ivana</strong> koja sve vodi uz pomoć prijateljice. </p><p> </p><p><strong>Ubacuju im pse preko ograde</strong></p><p>Dok god ne registrira sklonište, ne može spašavati nove životinje, a pozive u pomoć prima svakodnevno.</p><p>- Općina ignorira pozive ljudi koji nađu životinju, pa onda zovu nas. Znali su nam ih i ubacivati u dvorište. To je veliki problem ovdje, ali nitko ne reagira, a mi pucamo po šavovima - objašnjava i dodaje da nakon što ju je napustio suprug, uskočile su druge udruge iz Hrvatske i preuzele dio pasa, a dio je uspjela udomiti. </p><p>- Najveća pomoć nam treba oko plaćanja veterinarskog računa i hrane. Na terenu trebamo još postaviti dio ograde i septičku jamu, treba nam i 60 kubika šljunka za stražnje dvorište. Tek tad se možemo registrirati kao sklonište, što moramo po zakonu, a to ne možemo dok ne otplatimo ove račune - govori <strong>Ivana. </strong></p><p>Dakle, ako ne uspiju, <u>skloništu prijeti zatvaranje</u>, a što će biti sa 88 njuškica koje su tamo i svima onima koji će tek, nažalost, završiti u skloništu, nitko ne zna. Ivani i 'njenim njuškama' možete pomoći uplatom na broj računa koji se nalazi na slici. </p><p> </p><p> </p><p><br/> </p><p>Velika je pomoć i udomljavanje nekog od Ivaninih štićenika, jer da bi mogli normalno aplicirati za status skloništa, moraju s 88 doći na 60 pasa. Sve pse i mace koji se udomljavaju, možete pogledati na njihovoj <a href="https://www.facebook.com/Udruga-za-zastitu-zivotinja-Anima-Dvor-1688094701418647">Facebook stranici. </a></p>