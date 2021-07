Nakon promjenjivog vremena koje je obilježilo nedjelju, sa zapada na početku novog tjedna dolazi novo naoblačenje, no od utorka opet novi toplinski val, piše HRT.

U ponedjeljak ujutro izgledno je da će mjestimice padati kiša i pljuskovi, sredinom dana vrijeme će se postupno razvedriti, a temperatura će rasti do 28 stupnjeva.

U središnjim predjelima bit će malo svježije, između 24 i 27 stupnjeva.

- Poremećaj nam stiže u obliku jedne mini doline i linije nestabilnosti. Naime izraženo visinsko sjeverozapadno strujanje otvorit će vrata prodoru vlažnog, oceanskog zraka pa će uz toplu podlogu biti zadovoljeni svi uvjeti za grmljavinske pljuskove - rekao je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

Mjestimična kiša moguća je i u Dalmaciji ponajprije u prvom dijelu dana, dok će popodne prevladavati sunčano i suho, uz pokoji lokalni pljusak moguć tek u unutrašnjosti.

Jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a dnevna oko 30 stupnjeva uz većinom umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar koji će nakon bure od sredine dana zapuhati i na jugu zemlje. More će biti malo do umjereno valovito. U prvom dijelu dana biti promjenljive naoblake, no prijeko potrebna kiša opet bi u većini mjesta mogla izostati.

Novi toplinski val

Od utorka ponovno sunčano, suho i vruće, a od sredine tjedna očekuje se novi toplinski val i temperatura i do 37 stupnjeva, piše HRT. Na Jadranu će biti sunčano i bez oblaka, noći sve toplije, a dani vrući. U utorak bez vjetra, stoga je moguća i magla. Od srijede će puhati sjeverozapadnjak koji će s mora donijeti osvježenje od vrućina. Temperatura mora bit će od 24 do 26 stupnjeva.

Vrhunac se očekuje u četvrtak, a takvo vrijeme potrajat će barem do vikenda. Na snazi je upozorenje za vrućinu.