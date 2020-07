Jeftino na Jadran? Sedam dana za dvoje po pristojnoj cijeni u pravilu se ne može bukirati

Termin je zauzet, najčešća je poruka nakon što se upišu željeni datumi za smještaj po relativno povoljnoj cijeni. Mjesta u pravilu ima samo kad je boravak i 50 posto skuplji

<p>Ako ste fleksibilni s datumima, pokušajte ih promijeniti kako biste vidjeli više raspoloživih objekata jer ovako 99 posto njih nije dostupno na našoj stranici, poruka je na booking.com nakon što smo tražili ponude za hotele u Dalmaciji od 18. do 25. srpnja za dvoje odraslih i dvoje djece do 12 godina.</p><p>To je tek jedna od stranica za rezervaciju smještaja. Na airbnb.com, tražeći jeftini smještaj u blizini Crikvenice, nude i onaj u Fužinama, gdje bi sedam noćenja stajalo 2149 kuna, s popustom za tjedni boravak i dodatnim popustom te naknadom za usluge.</p><h2>Pravu cijenu sakriju</h2><p>Slična cijena je i u apartmanu u Bribiru, koji također nije uz obalu, a piše da je sedam minuta od mora. Tamo bi sedam noćenja za dvoje odraslih i dvoje djece stajalo 1853 kune, no odustanete li, nećete dobiti novac natrag.</p><p>Na apartmanija.hr, iako se odabere određeni datum, nudi i smještaj koji nije slobodan u odabranom terminu. U Crikvenici, kao najjeftinije, nude sobe u kojima je noćenje 22 eura, no ta cijena vrijedi početkom lipnja i od 5. rujna. Do sredine srpnja soba stoji 34 eura, a u punoj sezoni 44. Jeftina početna cijena ne znači da toliko stoji i u punoj sezoni, pa se dobro treba potruditi da se nađe stvarno povoljan smještaj.</p><p>Još jedna od stranica za traženje smještaja je i srcedalmacije.com na kojoj su apartmani u Murteru i okolici, a piše da su provjereni, i za last minute rezervacije daju 20 popusta. Nude i ribarske kuće na osami, a u onima luksuzno uređenima noćenje stoji i 200 eura. Smještaj se može potražiti i preko turističke agencije.</p><p>Kako su porasle temperature, tako gosti sve više rezerviraju ljetovanja na Jadranu.</p><h2>Bus do Makarske</h2><p>- Najviše rezervacija je za drugu polovicu srpnja i kolovoz, i to u trajanju od sedam dana. Rjeđe se traži dulji boravak, a sve češće mini-odmor od tri, četiri dana. Inače nudimo i krstarenja Dunavom s polascima iz Slavonije, no zbog promjenjive epidemiološke situacije u EU do daljnjega ih neće biti - rekli su u agenciji Arriva.</p><p>Kod njih najpovoljnije za četveročlanu obitelj, dvoje odraslih i dvoje djece starosti 6 i 10 godina, za sedam polupansiona između 11. srpnja i 15. kolovoza je u hotelu Uvala Scott s dvije zvjezdice u Kraljevici. Ukupna cijena za cijelu obitelj je 4892 kune bez prijevoza. Doručak i večera su švedski stol. Imaju organiziran prijevoz do hotela na Makarskoj rivijeri iz Osijeka, Đakova i Slavonskog Broda. Povratna karta je 490 kuna, a za djecu do 12 godina 390.</p><h2>Treba računati i na doplate i takse</h2><p>Pri rezervaciji uvijek treba provjeriti što je uključeno u cijenu, a što obavezno treba doplatiti, poput boravišne pristojbe, te što se dodatno plaća, u privatnim apartmanima i uporaba klima-uređaja</p><p> </p>