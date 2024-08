Jesen pred vratima, a toplinski val se nastavlja: Danas sunčano i vruće uz mogući pljusak...

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će slabiti i prema jugu prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura većinom između 16 i 21, na moru od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 27 do 32 °C, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i viša, piše DHMZ.

Narančasti alarm je izdan za riječku, splitsku i dubrovačku regiju te Velebitski kanal, dok je za kninsku regiju izdan žuti alarm.

Foto: DHMZ

Alarmi zu izdani zbog toplinskog vala.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi - upozorava DHMZ.

- U nastavku tjedna na kopnu će dani biti većinom sunčani i vrući, ali ne i posve stabilni. Uz lokalno jači razvoj oblaka, poslijepodne postoji mogućnost za prolazni pljusak - u petak vjerojatnije na istoku, u srijedu u Gorskoj Hrvatskoj, gdje ujutro može biti i kratkotrajne magle.

Blagi pad temperature zraka na pretežno suhom i sunčanom Jadranu označit će kraj toplinskog vala, no dani će i dalje biti vrući, noći u mnogim mjestima tople i vrlo tople. Bura će oslabjeti u srijedu i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, a na jugu bi poneki pljusak iz unutrašnjosti mogao stići do obale, baš kao i u petak - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.