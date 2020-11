Jeste li ga vidjeli? Iz zlatarnice u centru Zagreba ukrao je nakit vrijedan stotine tisuća kuna

Razbojnik je fizički nasrnuo na dvije prodavačice koje su u tom trenu radile u zlatarni, prilikom čega je jednu i ozlijedio. Pokupio je veću količinu nakita i pobjegao, a policija još traga za njim

<p>Kolegice su u velikom šoku, ne znamo kada će se vratiti na posao, strašno je to, kratko nam je rekla prodavačica opljačkane zlatarnice Celje. U njenim očima mogao se vidjeti strah, iako za vrijeme razbojništva nije ni radila. No, njene kolegice jesu. </p><p>Ponedjeljak prije podne, strogi centar Zagreba. Malo tko je mogao očekivati da se netko baš tada usudio opljačkati poznatu zlatarnicu u Praškoj ulici, ni stotinu metara dalje od glavnog zagrebačkog trga. Barem je u tom dijelu grada gotovo uvijek velika koncentracija ljudi i neprestani je ''moving''. No, nitko od ljudi ništa nije primijetio. Što nije ni čudo, jer je razbojnik izgledao poput običnog prolaznika, 'zamaskiran' običnom zaštitnom maskom.</p><p>- U ponedjeljak, 3. studenoga u 10.25 sati u Praškoj ulici, nepoznati je maskirani počinitelj u zlatarnici uporabom tjelesne snage i uz verbalnu prijetnju počinio razbojništvo na 66-godišnjakinjom i 40-godišnjakinjom, prilikom čega je otuđio veću količinu nakita - stoji u izvještaju Policijske uprave Zagrebačke. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo, nepoznati počinitelj je prije pljačke, pretvarajući se da je klijent (op.a s maskom na licu), ušetao u zlatarnicu, navodno, s planom da ''izvidi situaciju'', zatim je otišao pa se nakon nekog vremena ponovno vratio kako bi do kraja proveo svoj razbojnički čin. Pri ulasku je verbalno i fizički nasrnuo na prodavačice, a nakon što ih je zastrašio, pokupio je veću količinu nakita s pulta i pobjegao. Šteta se procjenjuje na nekoliko stotina tisuća kuna, stoji u policijskom izvještaju. Jednu je prodavačicu toliko jako gurnuo da je ozlijedila ruku, no, objema je ostavio dugoročne traume. </p><p>- Želimo našim zaposlenicama brz oporavak. Potrudit ćemo se da im maksimalno izađemo u susret i pomognemo prebroditi ovo. Došla su jako teška vremena, nastupila je kriza zbog cijele situacije oko koronavirusa, a bojim se da će ovakvih stvari biti još i više - ispričala nam je prokuristica Zlatarne Celje <strong>Gordana Vučković </strong>pa dodala da su pljačke i razbojništva nažalost u posljednjih deset godina sve učestalije. </p><p>Situacija je posebno specifična za ovo vrijeme kada su maske obvezne u svim zatvorenim prostorima pa se lopovi lako mogu pretvarati da su klijenti i puno ih je teže identificirati. </p><p>- Zbog obveznog nošenja maske posao nam se dodatno zakomplicirao, jer sad svatko može ući u poslovnicu i ne može se odmah primijetiti s kim imate posla pa tako ni pravovremeno reagirati, a tako se ugrožava zdravlje naših zaposlenika te naš posao koji je ionako već na izmaku snaga. Zlatari su oduvijek najčešća meta kriminalaca, a mi se moramo truditi da maksimalno zaštitimo naš posao - kaže Gordana. </p><p>Iako nije htjela detaljnije govoriti o tome, ustupila nam je snimke nadzorne kamere u nadi da će možda netko prepoznati drskog počinitelja.</p><p>Kako se na snimkama vidi, riječ je o mlađoj osobi sportske građe, a u trenutku razbojništva mladić je nosio plavu Puma jaknu te crnu Puma torbu, tamne hlače te crnu kapuljaču i tenisice.</p><p>Kako je Gordana i ranije spomenula, ovo nažalost, nije izolirani slučaj. Prije tri godine u drugoj poslovnici Zlatarne Celje u trgovačkom centru Westgate pored Zaprešića, dvojica naoružanih razbojnika s motociklističkim kacigama na glavi, ušetala su pet minuta prije kraja radnog vremena. Pištoljem su zaprijetili 22-godišnjoj radnici te počistili sav nakit s polica u milijunskoj vrijednosti i pobjegli, na sreću radnicu nisu ozlijedili. Sličan slučaj bio je 2010. godine kada je 27-godišnji mladić uz pomoć tri brata također opljačkao istu zlatarnicu u Vlaškoj ulici te ukrali novac i nakit u vrijednosti od čak tri milijuna kuna. Uz pomoć građana, policija ih je identificirala i uhitila. Nadamo se da će tako biti i u ovom slučaju.</p><p><em>Ako imate bilo kakve informacije o razbojniku, javite se u najbližu policijsku postaju ili nazovite 192.</em> </p><p> </p>