Na Njuškalu se u četvrtak pojavio jedan vrlo neobičan oglas. Naime, riječ je o trosobnom stanu površine 50,00 metara kvadratnih koji se nalazi u Donjoj Dubravi.

Stan se prodaje namješten, novo uređen za cijenu od 446.845 kn. Kada naletite na ovaj oglas ili kada uđete u njega na prvu izgleda kao svaki drugi stan. No, ono što je 'specifično' kod ovog stana je to što se on nalazi u garaži. Da, u garaži. Uvjerite se sami.

Kako se navodi u oglasu - stan je 100% siguran, građen je od betona i armiranog željeza, u od prijašnjih potresa nema nikakvih oštećenja. U papirima je naveden kao poslovni prostor, no prostor je ipak prenamijenjen u stan sa 3 manje sobe, dnevni boravak sa kuhinjom, kupaona i wc.

Vlasnik prodaje ovaj stan, a za njega traži samo gotovinu ili zamjenu za zemljište u Zagrebu u Gračanima ili za nekretninu na otoku Braču (Supetar, Mirca, Sutivan, Splitska, Postira, Bol).

Ovaj neobičan stan nadasve je vrlo zanimljiv jer ide u krug, a ako vam zatreba parking možete ga pronaći odmah ispred stana. Barem ćete uvijek naći mjesta.

Ulazna vrata i prozor gledaju na garažu gdje auti prolaze. Pitamo se kako je tamo s bukom? I kako je to sve uopće legalno?