Sin je imao tešku nesreću, sletio je niz provaliju od 30 metara, a Apollo je ispao na cestu. Od šoka je pobjegao i kasnije išao od auta do auta u nadi da će naći mog sina, ispričala nam je Višnja, vlasnica Apolla, psa koji je nestao kod Plitvičkih jezera.

Nakon nesreće sin je na sreću uspio izaći iz auomobila tako što je rukom razbio prednje staklo, no Apollo je od šoka već nestao.

Majka nam potvrđuje da sin nema ozlijede osim male posjekotine na ruci radi razbijanja stakla.

- Nije ozlijeđen, čim je izašao van je rekao da je dobro i odmah tražio Apolla. Apollo je prijavljen i policiji i veterinaru, čak ga i Hrvatske ceste traže. Prošla sam kroz težak period u životu i on mi je pomogao, to nije samo pas. I ukoliko ga je netko zatvorio sigurno će nekada morati izaći van s njime i netko će ga vidjeti. Stalno me ljudi zovu, neki pozivi su lažni a neki kažu da su ga vidjeli i onda šaljem slike i čekam odgovor. Zadnji put je viđen kod Plitvičkih jezera - ispričala nam je Višnja.

Apollo je još malo štene vrste Pitbulla, ima devet mjeseci i velika je maza. Obožava djecu a izvrsno se slaže s drugim životinjama i ljudima, od njega ne treba bježati jer je Pitbull. On će prvi doći i mahati repom u nadi da će se netko igrati s njime.

Za Apollom se traga već dva dana, moli se da se s bilo kakvim informacijama javi na broj 099/789-6776.