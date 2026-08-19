Jesu Opare, ali ne iz Dalmacije: 'Hrvati su dobri ljudi, uvijek su spremni pomoći. Tu smo sigurni'

Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu svjetsku će premijeru imati i “Ram Bhai” (“Brat Ram”), dokumentarac Branka Schmidta, u kojem kroz priču o Ramu, nepalskom dostavljaču hrane u Zagrebu, otkriva nehumane životne i radne uvjete s kojima se suočavaju radnici migranti. Tim povodom podsjećamo na priče 24sata o ljudima koji su, u potrazi za boljim životom, došli u Hrvatsku.

Gdje god da te život posadi, ti cvjetaj, životni je moto obitelji Opara - tate Carlosa, mame Arcely Bhing i njihovog sina Karla Lewisa. Carlos je Nigerijac, Arcely Filipinka, za Karla Lewisa roditelji se nadaju da će postati ponajviše Hrvat jer ovo je država u kojoj, nakon što su prošli cijeli svijet, žele zauvijek ostati.

- Ovdje se osjećamo dobro i prije svega sigurno. Hvala svima koji su nam omogućili život ovdje i prihvatili nas - poručuju Opare.

U Hrvatsku su došli 2017., Carlos je živio u Alžiru, Libiji pa Egiptu, Arcely je s Filipina otišla u Katar pa u Egipat, u kojem su se upoznali i vjenčali. Arcely je u arapskom svijetu radila kao njegovateljica djece i starijih osoba, u Hrvatskoj je zaposlena u tiskari. Carlos je bivši profesionalni nogometaš - nakon klubova u Alžiru, Libiji pa Egiptu, pozvan je u FK Sarajevo, u grad u kojem je i rođen Karl Lewis. Kao beba došao je u Zagreb, gdje je tata pozvan igrati, u Buzinu. Danas radi u praonici. U Libiji je igrao u klubu Gadafijeva sina Al-Saadija.

- Zaluđen je nogometom, bio je dobar gazda - prisjeća se Carlos, koji je u Libiji i Egiptu bio nogometna zvijezda.

- Hrvati su vrlo dobri ljudi, susjedi gledaju svoja posla, a spremni su pomoći ako zatreba. Gazdarica je vrlo ugodna prema nama, ljudi na poslu također - kažu Opare.

- Naše je dijete ovdje sigurno - napominju te zahvaljuju svima koji su im omogućili život ovdje. Svoga Karla Lewisa kod kuće zovu Mr. Friendly jer je svima koje upozna odmah prijatelj.

- Tako smo ga odgajali, da zna da ljubav ne razlikuje rase niti boju kože. Učimo ga da je ljubav strpljenje, razumijevanje i posvećenost - zaključuje mama Arcely.

Ova je obitelj živi primjer te definicije - njihova ljubav ne poznaje boju kože niti nacionalnost.